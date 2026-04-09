Karnataka 2nd PUC Result 2026 : बारावी परीक्षेचा निकाल आज! 7 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे भवितव्य ठरणार; 'या' लिंकवर पाहा रिझल्ट

बंगळूर : कर्नाटक शाळा परीक्षा आणि मूल्यमापन मंडळ (केएसईएबी) तर्फे घेण्यात आलेल्या बारावी (द्वितीय पीयूसी) परीक्षा-१ चा निकाल आज (ता. ९) जाहीर होणार आहे. मंडळाच्या पत्रकार परिषदेत शिक्षणमंत्री मधू बंगारप्पा निकाल प्रसिद्ध करणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. .यंदाच्या 'बारावी परीक्षा-१' २८ फेब्रुवारी ते १७ मार्चदरम्यान राज्यभर झाल्या. परीक्षेसाठी सात लाख १० हजार ३६३ विद्यार्थी नोंदणीकृत होते. राज्यातील १,२१७ केंद्रांवर परीक्षा यशस्वीरीत्या घेण्यात आल्या..यापूर्वी मंडळाने सात एप्रिल रोजी निकाल जाहीर करण्याचे संकेत दिले होते. मात्र, निवडणूक आचारसंहितेमुळे आवश्यक परवानगी प्रक्रियेमुळे निकाल जाहीर करण्यात विलंब झाला. आता निवडणूक आयोगाने निकाल जाहीर करण्यास मंजुरी दिल्याने उद्या निकाल प्रसिद्ध होणार आहे..School Book Purchase Rules : शाळांनी वह्या-पुस्तकांसाठी अडवणूक केली तर थेट तक्रार करा; शिक्षण संचालकांचा शाळांना इशारा, पालकांना केलं आवाहन.karresults.nic.in, kseab.karnataka.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळांवर विद्यार्थी आपला निकाल पाहू शकतात. राज्यातील लाखो विद्यार्थी आणि पालक निकालाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.