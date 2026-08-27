एज्युकेशन जॉब्स

15000 Teacher Recruitment : TET ची अट रद्द! राज्यात 15 हजार शिक्षकांची मेगा भरती; 600 क्रीडा शिक्षकांसाठी स्वतंत्र पात्रता निकष जाहीर, ऑनलाईन मागविले अर्ज

Karnataka 600 sports teacher vacancies 2026 : कर्नाटकातील ६०० क्रीडा शिक्षक पदांसाठी TET सक्ती रद्द करण्यात आली आहे. तसेच १५ हजार शिक्षक पदांची जिल्हानिहाय अधिसूचना प्रसिद्ध झाली असून वयोमर्यादेत पाच वर्षांची सवलत मिळणार आहे.
Karnataka 15000 teacher recruitment 2026

Karnataka 15000 teacher recruitment 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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बेळगाव : कर्नाटक राज्यातील क्रीडा शिक्षकांच्या ६०० पदांच्या भरती प्रक्रियेत टीईटी सक्ती रद्द करण्यात आली (Karnataka physical education teacher recruitment 2026) आहे. त्यामुळे क्रीडा शिक्षक भरतीसाठी इच्छुक असलेल्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. याशिवाय नियमित शिक्षकांच्या १५ हजार पदांच्या भरतीसाठी जिल्हानिहाय स्वतंत्र अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.

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