15000 Teacher Recruitment : TET ची अट रद्द! राज्यात 15 हजार शिक्षकांची मेगा भरती; 600 क्रीडा शिक्षकांसाठी स्वतंत्र पात्रता निकष जाहीर, ऑनलाईन मागविले अर्ज

बेळगाव : कर्नाटक राज्यातील क्रीडा शिक्षकांच्या ६०० पदांच्या भरती प्रक्रियेत टीईटी सक्ती रद्द करण्यात आली (Karnataka physical education teacher recruitment 2026) आहे. त्यामुळे क्रीडा शिक्षक भरतीसाठी इच्छुक असलेल्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. याशिवाय नियमित शिक्षकांच्या १५ हजार पदांच्या भरतीसाठी जिल्हानिहाय स्वतंत्र अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे..क्रीडा शिक्षकांच्या ६०० जागांसाठीही ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. क्रीडा शिक्षकांच्या ६०० पदांमध्ये ग्रेड-१ ची ४५० आणि ग्रेड-२ ची १५० पदे आहेत. ग्रेड-१ पदासाठी बीपीएड किंवा समकक्ष शैक्षणिक पात्रता असणे आवश्यक आहे. तर ग्रेड-२ पदासाठी सीपीएड-डीपीएड किंवा समकक्ष पात्रता असलेले उमेदवार अर्ज करू शकतात..विशेष म्हणजे क्रीडा शिक्षकांच्या या पदांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सक्ती करण्यात आलेली नाही. या संवर्गासाठी स्वतंत्र पात्रता यादी तयार केली जाणार असून, उमेदवारांच्या गुणांचे वेटेजही स्वतंत्र पद्धतीने करण्यात येणार आहे. त्यामुळे क्रीडा शिक्षक पदासाठी पात्र उमेदवारांनी सर्व अटी, पात्रता आणि वेटेज पद्धत अधिसूचनेत तपासून अर्ज करणे आवश्यक आहे..MPSC Recruitment 2026 : MPSC चा मोठा निर्णय! औषध निरीक्षक भरती प्रक्रिया रद्द; पोलिसांच्या चौकशीनंतर फेरपरीक्षेची घोषणा, उमेदवारांना पुन्हा द्यावी लागणार परीक्षा!.दरम्यान, शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या १५ हजार शिक्षक भरतीसाठी जिल्हानिहाय स्वतंत्र अधिसूचना काढण्यात आली आहे. या भरतीमध्ये उमेदवारांच्या कमाल वयोमर्यादेत पाच वर्षांची सवलत देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने २९ जानेवारी २०२६ रोजी काढलेल्या आदेशानुसार ही सवलत लागू करण्यात आली आहे..शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर माहिती१८ डिसेंबर २००८च्या शासन आदेशानुसार सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादा ३५ वर्षे होती. प्रवर्ग २ ए, २ बी, ३ ए आणि ३ बीसाठी ३८ वर्षे, तर अनुसूचित जाती-जमाती, प्रवर्ग-१ आणि विशेष दिव्यांग उमेदवारांसाठी ४० वर्षे कमाल वयोमर्यादा निश्चित केली होती. आता या सर्व प्रवर्गांच्या कमाल वयोमर्यादेत पाच वर्षांची वाढ करण्यात आली आहे..मात्र, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेतील पदांची संख्या, विषय, आरक्षण, शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा, शुल्क, निवड प्रक्रिया आणि अन्य अटी वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित जिल्ह्याची संपूर्ण अधिसूचना काळजीपूर्वक वाचणे आवश्यक आहे. याबाबतची माहिती शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.