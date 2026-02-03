एज्युकेशन जॉब्स

SSLC Question Paper : इन्स्टाग्रामवर दहावीची बनावट प्रश्नपत्रिका व्हायरल; सायबर पोलिसांत गुन्हा दाखल, विद्यार्थी-पालकांत संभ्रम

Fake Question Paper Circulation During Karnataka SSLC Exam : कर्नाटकात दहावीच्या परीक्षेदरम्यान इन्स्टाग्रामवर बनावट प्रश्नपत्रिका व्हायरल झाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून शिक्षण विभागाने तक्रार दाखल केली आहे.
Fake SSLC Question Paper

Fake SSLC Question Paper

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बंगळूर : कर्नाटकातील शालेय शिक्षण विभागाने सुरू असलेल्या दहावीच्या बोर्ड परीक्षांच्या काळात इन्स्टाग्रामवर बनावट प्रश्नपत्रिका प्रसारित केल्याप्रकरणी तक्रार (Fake SSLC Question Paper) दाखल केली आहे. या प्रकारामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.

Loading content, please wait...
Karnataka
police case
10th class
Education News
10th exam

Related Stories

No stories found.