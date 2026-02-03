SSLC Question Paper : इन्स्टाग्रामवर दहावीची बनावट प्रश्नपत्रिका व्हायरल; सायबर पोलिसांत गुन्हा दाखल, विद्यार्थी-पालकांत संभ्रम

बंगळूर : कर्नाटकातील शालेय शिक्षण विभागाने सुरू असलेल्या दहावीच्या बोर्ड परीक्षांच्या काळात इन्स्टाग्रामवर बनावट प्रश्नपत्रिका प्रसारित केल्याप्रकरणी तक्रार (Fake SSLC Question Paper) दाखल केली आहे. या प्रकारामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे..माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, दहावीच्या दुसऱ्या पूर्वतयारी परीक्षा २७ जानेवारीपासून सुरू झाल्या. त्याच दिवशी इन्स्टाग्रामवर पहिली भाषा कन्नड प्रश्नपत्रिका असल्याचा दावा करणारी छायाचित्रे पोस्ट केली. त्यानंतर २८ जानेवारीला गणित विषयाच्या प्रश्नपत्रिका असल्याचे भासवणारे फोटोही सोशल मीडियावर फिरू लागले..लातूर विमानतळाला 'लायसन्स' कुठेय? 'व्हीआयपीं'चा जीव धोक्यात घालून होताहेत उड्डाणे; धावपट्टीचे 'ऑडिट' रखडल्याची धक्कादायक माहिती.२७ आणि २८ जानेवारीला दुसऱ्या एका इन्स्टाग्राम खात्यावरही दहावी कन्नड आणि गणित विषयाच्या प्रश्नपत्रिका असल्याचा दावा करणारी छायाचित्रे अपलोड केली होती. याप्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले की, सोशल मीडियावर फिरणारी कोणतीही छायाचित्रे खऱ्या प्रश्नपत्रिका नाहीत. या पोस्टस् दिशाभूल करणाऱ्या असून, विद्यार्थ्यांना व सामान्य नागरिकांना चुकीची माहिती देण्याच्या उद्देशाने तसेच पैसे उकळण्यासाठी केल्या असण्याची शक्यता असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..अशा कृत्यांमुळे परीक्षा व्यवस्थेची विश्वासार्हता धोक्यात येत असल्याचे नमूद करत, संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी विभागाने केली आहे. माध्यमिक शिक्षण संचालक कृष्णाजी एस. करिचन्नावर यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून केंद्रीय विभाग सायबर गुन्हे पोलिसांनी २९ जानेवारीला अनोळखी व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात उत्तर विभाग सायबर गुन्हे पोलिसांनी दहावी पूर्वतयारी परीक्षा प्रश्नपत्रिका गळतीप्रकरणी सहा शिक्षकांसह आठ जणांना अटक केली होती. तसेच दोन विद्यार्थ्यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.