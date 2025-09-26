SSLC Exam : दहावीच्या परीक्षा शुल्कात यंदापासून 5 टक्के होणार वाढ; विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार, किती भरावे लागणार पैसे?

बेळगाव : कर्नाटक माध्यमिक शिक्षण व मूल्यांकन मंडळामार्फत घेण्यात येणाऱ्या २०२५-२६ च्या शैक्षणिक वर्षापासून एसएसएलसी (दहावी) परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा (Karnataka SSLC Exam Fee Hike) शुल्कात यंदा वाढ करण्यात आली आहे. शासनाच्या आदेशानुसार दरवर्षी पाच टक्के शुल्कवाढ लागू करण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. त्यानुसार यावर्षीच्या नोंदणीसाठीही नवीन दर निश्चित करण्यात आले आहेत..शालेय शिक्षण व मूल्यांकन मंडळाकडून प्रत्येक वर्षी दहावी परीक्षेसाठी (Karnataka SSLC 10th) हजारो विद्यार्थी नोंदणी करतात. यामध्ये सामान्य प्रवर्गासह पुन्हा परीक्षा देणारे, विषय सुधारणा (इम्प्रुव्हमेंट) घेणारे, तसेच खासगी उमेदवारांचा समावेश असतो. शासनाने मागील काही वर्षांपासून परीक्षा शुल्कात वार्षिक पाच टक्क्यांची वाढ लागू करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. त्यानुसार २०२५-२६ मध्ये होणाऱ्या परीक्षेसाठीही सध्याच्या शुल्कापेक्षा पाच टक्के जादा आकारणी केली जाणार आहे..या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवर काहीसा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार असला, तरी मंडळाच्या मते परीक्षा आयोजन, प्रश्नपत्रिका छपाई, उत्तरपत्रिका मूल्यांकन व इतर प्रशासकीय खर्च वाढल्याने शुल्कवाढ अपरिहार्य झाली आहे. दरवर्षी वाढलेल्या खर्चाचा विचार करूनच सरकारकडून टप्प्याटप्प्याने शुल्क वाढ अमलात आणण्यात येते..शेतकऱ्यांची घरं पाण्यात बुडाली, संसार उद्ध्वस्त झाला; जिल्हाधिकारी मात्र नाचगाण्यात मग्न, VIDEO व्हायरल होताच संताप.दहावी परीक्षा शैक्षणिक आयुष्यातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. दहावीच्या निकालावरच विद्यार्थ्यांचे पुढील शिक्षणाचे मार्ग निश्चित होतात. त्यामुळे या परीक्षेत विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी होतात. यंदाही लाखो विद्यार्थी नोंदणी करण्याची अपेक्षा आहे. मंडळाकडून अद्ययावत तांत्रिक सुविधा, कडक सुरक्षा उपाय, ऑनलाइन नोंदणी प्रणाली आणि निकाल प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी खर्च होत असल्याने शुल्कवाढ लागू करण्याचे स्पष्टीकरण शिक्षण विभागाने दिले आहे. यंदाच्या परीक्षेसाठी नोंदणी अर्ज प्रक्रियेची तयारी सुरू झाली असून, शाळा व महाविद्यालयांना वेळोवेळी मंडळाकडून परिपत्रके पाठवली जात आहेत..परीक्षेसाठीचे वाढीव शुल्क असेपरीक्षा शुल्क जुने शुल्क सुधारित शुल्क (रुपयात)पहिल्यांदा परीक्षा देणारे विद्यार्थी ६७६ ७१०रिपीटर्स एका विषयासाठी ४२७ ४४८रिपीटर्स दोन विषय ५३२ ५५९रिपीटर्स तीन आणि त्याहून अधिक विषय ७१६ ७५२.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.