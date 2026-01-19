TET Lifetime Validity : शिक्षक उमेदवारांना मोठा दिलासा! TET पात्रता प्रमाणपत्राला मिळाली आजीवन वैधता; शिक्षण खात्याचा महत्त्वाचा निर्णय

बेळगाव : टीईटी पात्रता प्रमाणपत्राला (Karnataka TET 2025 Result) आजीवन वैधता देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. शिवाय एकाच ठिकाणी सर्व प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. कर्नाटक सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या केंद्रीकृत नोंदणी कक्ष मार्फत कर्नाटक शिक्षक पात्रता परीक्षा-२०२५ चा निकाल अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आला आहे. .हा निकाल विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला असून, पात्र गुण मिळवलेल्या उमेदवारांना त्यांची पात्रता प्रमाणपत्रे ऑनलाईन स्वरूपात देण्यात आली आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शिक्षक उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..विशेष म्हणजे २०१४ ते २०२५ या कालावधीत झालेल्या सर्व टीईटी परीक्षांची पात्रता प्रमाणपत्रे याच एकाच लिंकवरून उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. यामुळे जुन्या बॅचमधील उमेदवारांनाही मोठा लाभ होणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, उमेदवारांनी आपला अर्ज क्रमांक आणि जन्मतारीख नमूद करून संबंधित संकेतस्थळावर लॉग इन केल्यानंतर आपले पात्रता प्रमाणपत्र थेट डाउनलोड व प्रिंट करून घेता येणार आहे..Chorla Ghat Crime : चोर्ला मार्गावर तब्बल 400 कोटींची लूट; नाशिकच्या रिअल इस्टेट एजंटला अपहरण करुन मारहाण, बेळगावातही होणार चौकशी.कोणतीही अतिरिक्त प्रक्रिया, कार्यालयीन फेऱ्या किंवा शुल्क याची आवश्यकता नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे टीईटी पात्रता प्रमाणपत्राच्या वैधतेबाबत करण्यात आलेली स्पष्ट घोषणा. केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणानुसार, कर्नाटक शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाणपत्र हे उमेदवाराच्या संपूर्ण आयुष्यभर वैध राहणार आहे. यामुळे दर काही वर्षांनी पुन्हा परीक्षा देण्याची सक्ती संपुष्टात आली असून, शिक्षक भरती प्रक्रियेत दीर्घकालीन स्थैर्य प्राप्त झाले आहे..शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते टीईटी प्रमाणपत्रांची आजीवन वैधता आणि डिजिटल उपलब्धता यामुळे राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रियेला वेग येणार आहे. प्राथमिक व माध्यमिक स्तरांवरील शिक्षक भरती करताना टीईटी पात्रता ही अनिवार्य अट असल्याने, ही प्रमाणपत्रे तत्काळ उपलब्ध असणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे..यापूर्वी अनेक उमेदवारांनी जुन्या टीईटी परीक्षांची प्रमाणपत्रे हरवली, खराब झाली किंवा उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. आता २०१४ पासून आतापर्यंत झालेल्या सर्व टीईटी परीक्षांचे प्रमाणपत्र एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय हा प्रशासनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा सुधारात्मक टप्पा मानला जात आहे..प्रिंट सुरक्षित ठेवावी लागणारशालेय शिक्षण विभागाचा हा निर्णय डिजिटल इंडिया आणि ई-गव्हर्नन्सच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. दरम्यान, संकेतस्थळावरून प्रमाणपत्र डाउनलोड करून त्याची प्रिंट सुरक्षित ठेवावी लागणार आहे. भविष्यातील भरती प्रक्रियेसाठी डिजिटल प्रत जतन करून ठेवावी लागणार आहे. कोणतीही तांत्रिक अडचण आल्यास केंद्रीकृत नोंदणी कक्षाशी संपर्क साधावा लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.