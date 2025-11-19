डोळे, कान, मन उघडे ठेवा

- डॉ. सचिन जैन, संस्थापक संचालक, एसकेवायआय कम्पोझिट प्रायव्हेट लिमिटेडआयुष्याच्या प्रवासात आपण अनेक लोकांना भेटतो. काही व्यक्ती आपल्या आयुष्यावर ठसा उमटवून जातात. अशा व्यक्ती ज्ञानाचा, कौशल्यांचा भांडार असते. ते आपल्याला कोणत्याही शाळेत, व्यावसायिक मागदर्शक वर्गात शिकायला मिळत नाही..अभ्यास किंवा स्पर्धा परीक्षेच्या तयारी आपण कुणाचा आदर्श समोर ठेवून करतो. एखाद्या यशस्वी व्यक्तीचे अनुभव- ट्यूब केलेल्या १२-१८ तासांचा खडतर अभ्यास आपल्याला प्रेरणा देतात. अर्थात यासाठी आपले कान, डोळे मोठे झाले पाहिजेत कारण त्यांचा अनुभव आणि त्यांनी केलेली पराकाष्ठा आपल्याला बरेच काही शिकवून जाते..व्यावसायिक जीवनातही याला काही अपवाद नाहीत. विक्री व्यवसायात असलेल्या व्यक्तींना कधी प्रश्न पडतो की अमुक एका व्यक्तीला, संस्थेला का भेट द्यावी. परंतु माझा अनुभव आहे की अशा भेटीतून नवीन काहीतरी शिकायला मिळते. अनेकदा ते आपल्या व्यवसायाची प्रत्यक्षपणे निगडित असते.आमचा दक्षिण भारतात खूप मोठा व्यवसाय होता. हळूहळू तिथल्या व्यवसाय कमी होत गेला. काही कारणास्तव माझे देखील तिकडे जाणे कमी झाले. अशाच एका भेटी वेळी, एका व्यावसायिक संबंध असलेल्या व्यक्तीची भेट झाली. मी सहज त्यांना विचारले की, आमचा दक्षिणेत व्यवसाय का कमी झाला असेल? त्यांनी अतिशय सूचक उत्तर दिले..ते म्हणाले, ‘‘व्यवसाय खुर्चीत बसून होते नाही तो बाजारात लोकांना भेटूनच होतो.’’ अतिशय थोडक्यात त्यांनी खूप मोठी गोष्ट आणि व्यवसायाचे मर्म समजावून दिले. आज आपण म्हणतो सोशल मीडियाशिवाय काम होऊच शकत नाही. माझे अत्यंत जवळचे तज्ज्ञ डॉक्टर कामानिमित्त संपूर्ण जग फिरत असतात आणि विकसित देशात राहूनही त्यांना स्मार्ट फोन वापरण्याची गरज पडलेली नाही..यातून शिकण्यासारखे बरेच काही आहे. स्मार्ट फोन किंवा सोशल मीडिया वापरू नये हा मुद्दा नाही तर आपली चाकोरीबद्धता आणि लोकांच्या लाटेमध्ये वाहून जाण्याची विचारसरणी दूर करणे हा आहे. तुम्ही कुणाला भेटला तर आपले कान, डोळे उघडे ठेवा. शिकण्यासारखे खूप काही आहे. यशस्वी व्यक्तींच्या दिवसाची सुरुवात पहाटे चार-पाच वाजता सुरू होते..त्यांची निरीक्षण, स्मरणशक्ती आणि कोणत्याही कार्यक्रमात जाताना अभ्यास करून जातात. हे गुण आपल्याला बरेच काही शिकवून जाते. सामान्य वाटणाऱ्या व्यक्ती त्यांच्या वयापेक्षा कितीतरी अधिक ऊर्जेने आपल्याबरोबर संवाद करतात.विविधरंगी व्यक्ती आपल्याला ज्ञानाचा घडा भरून देवून जातात. यशस्वी करिअरसाठीचे कौशल्य अशा व्यक्तींकडून जेवढ्या सहज आणि सोप्या रीतीने शिकायला मिळेल तेवढे कुठेही नाही. म्हणून कधी आपण कोणाला भेटायला गेल्यास डोळे, कान आणि मन उघडे ठेवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.