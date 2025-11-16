Teacher Recruitment: शिक्षकांसाठी आनंदाची बातमी! केंद्रीय विद्यालयात 9000 पेक्षा जास्त पदांसाठी मोठी भरती सुरू; जाणून घ्या अर्ज कुठे अन् कसा करावा

Kendriya Vidyalaya Recruitment for Teachers: तुम्ही जर सरकारी नोकरी शोधात असाल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्रीय विद्यालय संघटनेने (KVS) आता शिक्षक तसेच इतर विविध पदांसाठी मोठी भरती जाहीर केली आहे..अधिसूचनेनुसार, यंदा २०२५ साठी एकूण 9000 पेक्षा जास्त पद भरणार आहेत. यामध्ये PGT, TGT, PRT तसेच प्राचार्य, उपप्राचार्य आणि विविध नॉन-टीचिंग पदांचा समावेश आहे. अर्ज प्रक्रिया १४ नोव्हेंबर पासून सुरु झाली असून 4 डिसेंबर 2025 ही अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख आहे. तरी इच्छुक उमेदवारांनी navodaya.gov.in या अधिकृत वेबसाईटवर जाणून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावा. अधिक माहितीसाठी तुम्ही KVS pfd डाउनलोड करू शकतात..Uttarakhand Tourism: हिरवागार निसर्गाचा अनुभव घ्यायचा आहे? उत्तराखंडमधील या ठिकाणांना एकदा नक्की भेट द्या!.या भरतीमध्ये कोणती पदे आहेत?१. पीजीटी – १४६५ पदेकेंद्रीय विद्यालयात पदव्युत्तर शिक्षकांच्या १४६५ पदे उपलब्ध आहेत. विषयानुसार, हिंदी, इंग्रजी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, वाणिज्य, संगणक विज्ञान इत्यादी विषयांमध्ये भरती केली जाईल.२. TGT (टीजीटी) – २७९४ पदेप्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक पदांसाठी, हिंदी, इंग्रजी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, गणित, विज्ञान आणि विशेष शिक्षक यासारख्या विषयांमध्ये २७९४ पदे जाहीर करण्यात आली आहेत..३. PRT (पीआरटी) – ३३६५ पदेप्राथमिक शिक्षक (पीआरटी) भरतीमध्ये, सामान्य पीआरटी, विशेष शिक्षण पीआरटी आणि पीआरटी संगीत या पदांमध्ये ३३६५ रिक्त जागा भरायच्या आहेत.४. प्राचार्य आणि उपप्राचार्य – १९२ पदेप्राचार्य – १३४ पदेउपप्राचार्य – ५८ पदेसहाय्यक आयुक्त – ८ पदे५. शिक्षकेतर - १३०२ पदेविभागाच्या रचनेत ग्रंथपाल, वित्त अधिकारी, प्रशासन अधिकारी, कनिष्ठ/वरिष्ठ सचिवालय सहाय्यक, स्टेनो, अनुवादक, सहाय्यक विभाग अधिकारी इत्यादींचा समावेश आहे..BOI Mega Bharti 2025: खुशखबर! बँक ऑफ इंडिया मेगा भरती सुरू; जाणून घ्या शैक्षणिक पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया.अर्ज कसा करायचा?- अधिकृत KVS/CBSE वेबसाइट उघडा.- मुख्य पानावर दिसणाऱ्या "Recruitment 2025" किंवा "Apply Online" लिंकवर क्लिक करा.- आपले नवीन रजिस्ट्रेशन करा (मोबाईल नंबर व ईमेल आयडी आवश्यक).- योग्य पद निवडा – PGT/TGT/PRT/Non-Teaching.- अर्ज फॉर्म पूर्णपणे भरा- वैयक्तिक माहिती- शैक्षणिक पात्रता- अनुभव (लागू असल्यास)- आवश्यक कागदपत्रांचे स्कॅन अपलोड करा.- फी ऑनलाइन पद्धतीने भरा (डेबिट/क्रेडिट कार्ड किंवा नेट बँकिंग).- अर्ज सबमिट करा व त्याची प्रिंट कॉपी जतन करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.