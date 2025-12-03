स्वतःला जाणून घेताना....

डी. एस. कुलकर्णी ( जीवनकौशल्य प्रशिक्षक)जरा हटकेयं-मूल्य निर्धारण, स्वतःचा शोध घेणे, बलस्थाने, कमतरता याचा शोध महत्त्वाचा आहे. जगभर यासाठी अनेक मनोवैज्ञानिकांनी अनेक तंत्रे आपल्यासमोर आणलेली आहेत. जोसेफ लुफ्टमधील ‘जो’ आणि हॅरिन्ग्टन इंगहॅममधील ‘हॅरी,’ अशा या दोन मनोवैज्ञानिकांनी ‘जोहारी विंडो’ हे स्वसंशोधनाचे तंत्र विकसित केले आहे. एका महाविद्यालयात नेतृत्वविकास आणि माइंडफुलनेसच्या कार्यशाळेत विद्यार्थ्यांना विचारलं, ‘‘तुमचं स्वतःबद्दलचं ज्ञान किती आहे? स्वतःबद्दल किती माहिती आहे?’’.एक मुलगा म्हणाला, ‘‘सर, आम्हाला सगळं माहीत आहे; फक्त निकाल लागल्यावर आई-बाबांचा मूड काय असेल ते सोडून!’’ संपूर्ण वर्गात हशा पिकला. परंतु या हशामध्येच एक सत्य दडलं आहे. स्वतःबद्दल आणि इतरांना आपल्याबद्दल किती माहिती आहे, हे फार थोड्यांनाच ठाऊक असतं. ही एक चार वेगवेगळ्या खिडक्या एकत्र असलेली एक मोठी चौकट असते. पुढीलप्रमाणे चार खिडक्या असतात. दिसणारा भाग ः जो आपण आणि इतर असे, दोघेही जाणत असतो. लुप्त भाग ः जो इतरांना दिसतो परंतु आपल्याला नाही. लपवलेला भाग ः आपण स्वतःच लपवतो. अज्ञात भाग ः जो ना आपण जाणतो ना इतर..विद्यार्थ्यांनी प्रतिसाद स्वीकारायला शिकावं, कारण त्यातून ‘लुप्त भागात’ असलेली आपली सवय, कमतरता किंवा ताकद समजते. उदाहरणार्थ, शिक्षक सांगतात की, ‘तू खूप वेगाने बोलतोस.’ ही छोटीशी निरीक्षणं तुमच्या संवादकौशल्यात मोठा बदल घडवू शकतात. अभिप्राय म्हणजे टीका नव्हे, हे जाणीवपूर्वक लक्षात घेतले पाहिजे. करिअरच्या जगातही ‘जोहारी विंडो’ म्हणजे आत्मविकासाचं आरशासारखं साधन आहे. आपण आपला ‘दिसणारा भाग’ वाढवतो. म्हणजेच इतरांना आपल्याबद्दल माहिती देतो आणि त्यांचं मत ऐकतो. तेव्हा टीमवर्क, नेतृत्व आणि विश्वास निर्माण होतो. आजच्या कॉर्पोरेट जगात अभिप्राय घेणे हीच तर यशाची गुरुकिल्ली आहे..विद्यार्थ्यांनी, शिक्षकांनी आणि पालकांनीही ही खिडकी वेळोवेळी उघडी ठेवली पाहिजे. कारण जितकं स्वतःला ओळखाल, तितकं पुढचं पाऊल आत्मविश्वासानं टाकाल. तर स्वशोध लवकर लागतो. एक गोष्ट आठवते. एका गुरुकुलातील एक शिष्य अभ्यासात हुशार, परंतु त्याला वाटत असे की तो सगळ्यांपेक्षा उत्तम आहे. सहकारी मित्र त्याच्याशी बोलायला कचरत, कारण त्याला आपल्या चुका दिसत नसत. एके दिवशी गुरूंनी त्याला जंगलात नेलं. तिथे एक स्वच्छ तलाव होता. गुरूंनी विचारलं,.‘‘तू स्वतःला कसा दिसतोस?’’शिष्य म्हणाला, ‘‘गुरुदेव, मला तर मी फार चांगला दिसतो.’’ गुरूंनी तलावात एक छोटासा दगड टाकला. पाणी हललं, प्रतिबिंब वाकडेतिकडे झाले. गुरू शांतपणे म्हणाले, ‘‘बाळा, प्रत्येकाचं स्वतःचं प्रतिबिंब स्वच्छ वाटत असतं. परंतु इतरांच्या डोळ्यांत आपलं प्रतिबिंब दगड पडल्यासारखं कधी कधी हलतं, वाकतं. तेच खरं शिकवणारं असतं.’’ शिष्याला समजलं. स्वतःला ओळखण्यासाठी फक्त आरसा पुरेसा नसतो; इतरांचा दृष्टिकोनही तितकाच महत्त्वाचा असतो..ही गोष्ट जोहारी विंडोसाठी का चपखल आहे?तलावातील स्वतःला दिसणारं प्रतिबिंब ः दिसणारा भाग इतरांना दिसणारं, पण आपल्याला न जाणवणारे गुण/दोष ः लुप्त भागगुरूंनी दाखविलेले बदललेले प्रतिबिंब ः प्रतिसाद आणि त्या अनुभवातून झाला तो स्वतःचा शोधअज्ञात भाग उघडणं : स्वतःकडे डोळसपणे पाहिलं, तर दुसऱ्यांकडून मिळणारा आरसा फक्त पडताळणीसाठी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.