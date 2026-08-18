World's Youngest CA: वयाच्या १६ व्या वर्षी झाला जगातील सर्वात तरुण 'सीए'! भारतीय वंशाच्या लक्ष्मणन मय्यप्पनचा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड...

World's Youngest CA at 16 Sets World Record: भारतीय वंशाच्या एका १६ वर्षीय तरुणाने जागतिक स्तरावर देशाचे नाव उज्ज्वल केले आहे. लक्ष्मणन मय्यप्पन या तरुणाने अवघ्या १६ वर्षे १४१ दिवसांचा असताना सीए (Chartered Accountant) ही आव्हानात्मक पदवी प्राप्त करून जगातील सर्वात तरुण पुरुष 'सीए' होण्याचा बहुमान मिळवला आहे. त्याच्या या अभूतपूर्व कामगिरीची नोंद थेट 'गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्स'मध्ये (Guinness World Records) झाली आहे..कोरोना काळातील लॉकडाऊन ठरले वरदानलक्ष्मणनच्या फायनान्स (वित्त) क्षेत्रातील प्रवासाला कोरोना साथीच्या काळात सुरुवात झाली. दहावीची परीक्षा झाल्यानंतर त्याने वयाच्या १५ व्या वर्षी 'असोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटंट्स' (ACCA) या जागतिक स्तरावरील सीए कोर्सची तयारी सुरू केली. लॉकडाऊनच्या काळात मिळालेल्या मोकळ्या वेळेचा पूर्ण वापर करत त्याने अवघ्या एका वर्षात हा संपूर्ण कोर्स यशस्वीरित्या पूर्ण केला. ३० जून २०२१ रोजी तो दुबईत अधिकृतपणे जगातील सर्वात तरुण 'सीए' बनला..Career Guide: आकाशात भरारी घेण्याचं स्वप्न आहे? पायलट व्हायचंय? जाणून घ्या पात्रता, ट्रेनिंग खर्च अन् मिळणारा पगार....१८ व्या वर्षी 'सीएफए' अन् दुबईत उच्च पदसीए बनल्यानंतरही लक्ष्मणन थांबला नाही. त्याने आपले शिक्षण चालू ठेवत अवघ्या १८ व्या वर्षी कठीण मानली जाणारी 'सीएफए' (CFA) पदवी प्राप्त केली. सध्या तो 'एमएससी इन फायनान्स'चे (MSc in Finance) शिक्षण घेत असून दुबईतील 'सेंच्युरी फायनान्शियल' या नामांकित कंपनीत सीनिअर रिसर्च ॲनालिस्ट म्हणून कार्यरत आहे. येथे तो गुंतवणूक संशोधन आणि आर्थिक बाजारातील महत्त्वाच्या निर्णयांवर काम करतो..घड्याळ डिझायनिंगची आवडशिक्षण आणि नोकरीव्यतिरिक्त लक्ष्मणनला एक वेगळा आणि रंजक छंद आहे. तो रिकाम्या वेळेत घड्याळे डिझाइन करतो आणि तयार करतो.आपल्या या प्रवासावर बोलताना तो म्हणाला, "मी कधीही कोणत्या विक्रमाचा पाठलाग करण्यासाठी किंवा स्पर्धेसाठी शिक्षण घेतले नाही. जेव्हा एखादी गोष्ट वेगापेक्षा जिज्ञासेने शिकली जाते, तेव्हा त्याचे परिणाम अधिक अर्थपूर्ण असतात.".Career Guide: नर्सिंग क्षेत्रात करिअर करायचे आहे? जाणून घ्या कोर्सेस, पात्रता, NEET आणि प्रवेश प्रक्रिया!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.