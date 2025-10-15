Land Records Surveyor Recruitment 2025: भूमी अभिलेख विभागात 903 भूकरमापक पदांसाठी भरती जाहीर, जाणून घ्या कसा आणि कुठे करावा

Land Records Surveyor Job Vacancy 2025: जर तुम्ही सरकारी नोकरीच्या शोधात असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्वाची आहे. भूमी अभिलेख विभागामध्ये भूकरमापक पदासाठी एकूण ९०३ जागांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. ही भरती राज्यभरातील विविध विभागांमध्ये होणार आहे..अर्जाची प्रक्रिया १ ऑक्टोबरपासून सुरु असून, अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २४ ऑक्टोबर आहे. इच्छुक उमेदवारांनी mahabhumi.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन किंवा Bhumi Abhilekh Recruitment 2025 pdf डाउनलोड करून अधिक माहिती व अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्यावी. चला तर मग अर्ज कसा करायचा ते पाहूया..Diwali Cleaning: दिवाळी साफसफाईत 'या' ४ वस्तू सापडल्या तर नशीब चमकेल अन् घरात येईल सुख-समृद्धी.विभागनिहाय पदसंख्यापुणे विभाग: 83कोकण विभाग: 259नाशिक विभाग : 124छत्रपती संभाजीनगर विभाग : 210अमरावती विभाग : 117नागपूर विभाग: 110एकूण : 903.वयोमर्यादाअर्ज करणाऱ्या उमेदवाराचे वय २४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी किमान १८ वर्षे आणि जास्तीत जास्त ३८ वर्षे असावे. मागासवर्गीय उमेदवारांना वयोमर्यादेत ५ वर्षांची सूट दिली जाईल.पात्रता(i) स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविका (सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा) किंवा(ii) 10वी उत्तीर्ण आणि ITI (सर्वेक्षक) प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.याशिवाय, उमेदवाराकडे मराठी टंकलेखन कमीतकमी 30 शब्द प्रति मिनिट आणि इंग्रजी टंकलेखन कमीतकमी 40 शब्द प्रति मिनिट या गतीसह शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंवा संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.परीक्षा शुल्कसामान्य प्रवर्ग (Open Category): 1000/-मागासवर्गीय उमेदवार (Reserved Categories): 900/-.Diwali Festival 2025: दिवाळीनिमित्ता घ्या प्रभू श्री रामांचे 5 प्रेरणादायी गुण आणि बदला आपलं जीवन.अर्ज कसा करायचा?अधिकृत संकेतस्थळ mahabhumi.gov.in वर जा.‘Recruitment’ किंवा ‘Career’ विभागात जा.भूकरमापक पदासाठीच्या भरतीची लिंक शोधा आणि त्यावर क्लिक करा.अर्ज फॉर्म पूर्ण करा व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.परीक्षा शुल्क ऑनलाइन भरा.अर्ज सबमिट करून त्याचा प्रिंटआउट काढून ठेवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.