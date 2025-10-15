एज्युकेशन जॉब्स

Land Records Surveyor Recruitment 2025: भूमी अभिलेख विभागात 903 भूकरमापक पदांसाठी भरती जाहीर, जाणून घ्या कसा आणि कुठे करावा

Eligibility For Land Records Surveyor Recruitment 2025: आनंदाची बातमी! भूमी अभिलेख विभागातील ९०३ भूकरमापक पदांसाठी मेगा भरती १ ऑक्टोबरपासून सुरू झाली आहे. तरीही जर तुम्ही अजून अर्ज केलेला नसेल, तर आजच अर्ज करा. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २४ ऑक्टोबर आहे
Eligibility For Land Records Surveyor Recruitment 2025

Eligibility For Land Records Surveyor Recruitment 2025

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Land Records Surveyor Job Vacancy 2025: जर तुम्ही सरकारी नोकरीच्या शोधात असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्वाची आहे. भूमी अभिलेख विभागामध्ये भूकरमापक पदासाठी एकूण ९०३ जागांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. ही भरती राज्यभरातील विविध विभागांमध्ये होणार आहे.

Loading content, please wait...
jobs
job
Job Opportunity
Government Jobs
Job Portal
Goverment Job
Job News
New Job
Land Record Management
Government job vacancies

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com