Government Jobs: शेवटची संधी! या आठवड्यात बंद होणार आहेत अनेक मोठ्या सरकारी भरती, जाणून घ्या कुठे आणि कधी करायचा अर्ज

Govt Job Last Deadlines: जर तुम्ही सरकारी नोकरीच्या शोधात असाल, तर हा आठवडा तुमच्यासाठी अत्यंत महत्वाचा ठरू शकतो. अनेक मोठ्या विभागांमध्ये सुरु असलेल्या भारतींच्या अर्जाची मुदत आता संपत आली आहे..गुप्तचर विभागापासून ते भारतीय सैन्यापर्यंत आणि तांत्रिक सेवांपासून ते शैक्षणिक संस्थांपर्यंत विविध क्षेत्रात भरती प्रक्रिया सुरू आहे. वेळ संपण्यापूर्वी अर्ज करा आणि सुवर्णसंधीचा फायदा घ्या, कारण अशी संधी वारंवार येत नाहीत. चला तर जाणून घेऊयात.इंटेलिजन्स ब्युरो (IB) भरती 2025भारत सरकारच्या गुप्तचर विभागात सहाय्यक केंद्रीय गुप्तचर अधिकारी (टेक) या पदांसाठी भरती सुरू आहे. एकूण २५८ पदे भरली जातील, अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १६ नोव्हेंबर २०२५ आहे. भरतीसाठी लेखी परीक्षा नसल्यास - निवड प्रक्रिया GATE स्कोअरवर आधारित असेल. जर तुम्हाला खरोखर तांत्रिक क्षेत्रात करिअर करायचे असेल तर ही सर्वोत्तम संधी आहे.बिहार टेक्निकल सर्व्हिस कमिशन (BTSC)बिहार सरकारने कनिष्ठ अभियंता (जेई) पदांसाठी २७४७ रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत. सिव्हिल, मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रिकल शाखांमधील उमेदवार अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर २०२५ आहे. पात्र उमेदवारांनी वेबसाइट btsc.bih.nic.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात..भारतीय सैन्यात TES 55 प्रवेश योजना 2025ज्या उमेदवारांनी १२ वी भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि गणित विषय घेतले आहेत आणि जेईई मेन्सला बसले आहेत ते भारतीय सैन्य १०+२ तांत्रिक प्रवेश योजनेअंतर्गत (टीईएस ५५) अर्ज करू शकतात. एकूण ९० पदांसाठी निवड प्रक्रिया सुरू झाली आहे. निवड पद्धत शॉर्टलिस्टिंग, एसएसबी मुलाखत आणि वैद्यकीय परीक्षा.राजस्थान जमादार भरती 2025राजस्थान कर्मचारी निवड मंडळ (RSSB) मार्फत ७२ जमादार पदांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. १२वी उत्तीर्ण उमेदवार पात्र आहेत. पुरुषांची किमान उंची १६८ सेमी आणि महिलांची उंची १५२ सेमी असावी. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १५ नोव्हेंबर २०२५ आहे. इच्छुक उमेदवारांनी अधिकृत वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in वर जाणून अर्ज करू शकता..टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS)अध्यापन क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्यांसाठी TISS मध्ये सहाय्यक प्राध्यापक पदांसाठी भरती खुली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १६ नोव्हेंबर २०२५ पदासाठी वेतन श्रेणी १.८ लाख पर्यंत आहे. अर्ज लिंक tiss.ac.in वर क्लिक करून अर्ज करू शकतात.मुंबई उच्च न्यायालय भरती 2025स्टेनोग्राफर (उच्च श्रेणी) पदांसाठी १२ जागा उपलब्ध आहेत. पदवीधर उमेदवार अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १० नोव्हेंबर २०२५ आहे..BEML लिमिटेड भरती 2025भारत सरकारच्या मालकीची कंपनी असलेल्या बीईएमएल लिमिटेडमध्ये ज्युनियर एक्झिक्युटिव्ह पदांसाठी भरती सुरू झाली आहे. पदांसाठी वॉक-इन मुलाखती १५ आणि १६ नोव्हेंबर रोजी होतील. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख - १२ नोव्हेंबर २०२५ एकूण १०० पदे उपलब्ध आहेत.