Eleventh Admission : अकरावी प्रवेशासाठी शेवटची संधी

डिसेंबर महिना उजाडला तरीही काही विद्यार्थ्यांनी अद्याप इयत्ता अकरावीला प्रवेश घेतला नसल्याची धक्कादायक माहिती आली समोर.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

