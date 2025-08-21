एज्युकेशन जॉब्स

Latur News: ‘एमबीबीएस’च्या यादीत लातूरचा पुन्हा डंका! राज्यात सर्वाधिक बाराशे विद्यार्थ्यांची निवड

Education News: ‘नीट’ परीक्षेच्या निकालानंतर राज्यातील एमबीबीएस प्रवेशासाठी जाहीर झालेल्या पहिल्या निवड यादीत लातूरचे तब्बल १२०३ विद्यार्थी सामील झाले आहेत. काठिण्य पातळी वाढूनही लातूरची गुणवत्ता टिकून राहिल्याचे विद्यार्थ्यांनी दाखवून दिले.
Latur News
Latur Newssakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लातूर : वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेण्यात आलेल्या ‘नीट’ परीक्षेच्या निकालानंतर राज्याची ‘एमबीबीएस’साठीची पहिली निवड यादी जाहीर झाली आहे. या यादीत आठ हजार शंभर जणांचा समावेश असून राज्यात सर्वाधिक एक हजार २०३ विद्यार्थी हे लातूरचे आहेत.

Loading content, please wait...
Latur
Medical Education
health department maharashtra
college opening in maharashtra
Latur MBBS admissions
NEET exam results

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com