Latur News: ‘एमबीबीएस’च्या यादीत लातूरचा पुन्हा डंका! राज्यात सर्वाधिक बाराशे विद्यार्थ्यांची निवड

लातूर : वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेण्यात आलेल्या 'नीट' परीक्षेच्या निकालानंतर राज्याची 'एमबीबीएस'साठीची पहिली निवड यादी जाहीर झाली आहे. या यादीत आठ हजार शंभर जणांचा समावेश असून राज्यात सर्वाधिक एक हजार २०३ विद्यार्थी हे लातूरचे आहेत..'नीट' परीक्षेची काठिण्य पातळी वाढलेली असतानाही लातूरचा डंका पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांनी सिद्ध केला आहे. 'नीट'ची काठिण्य पातळी यावर्षी वाढल्याने लातूरमधील किती विद्यार्थ्यांना 'एमबीबीएस'ला प्रवेश मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष होते. .सीईटी कक्षाच्या संकेतस्थळावर आठ हजार १०३ जणांचा समावेश असलेली राज्य गुणवत्ता निवड यादी उपलब्ध केली आहे. यात राज्यात सर्वाधिक एक हजार २०३ विद्यार्थी लातूर परीक्षा केंद्रावरील आहेत. दरवर्षी वैद्यकीयच्या प्रवेशात लातूरच पुढे राहिले आहे. यात कधी कधी शंकाही व्यक्त केल्या गेल्या. यावर्षी 'नीट' परीक्षेची काठिण्य पातळी वाढूनही लातूरची गुणवत्ता अबाधित असल्याचे हे विद्यार्थ्यांनी दाखवून दिल्याचे मानले जात आहे..स्वस्त आणि उत्तम शिक्षणमोठ्या शहरांत 'नीट'च्या तयारीसाठी वर्षाकाठी किमान तीन -चार लाख रुपये लागतात. लातूरमध्ये एक ते दीड लाखांत तयारी होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा येथे ओढा असतो..Bus Accident: सोयगाव-धुळे एसटी बस व टेंपोची भीषण धडक; चालक ठार, तब्बल ४२ प्रवासी जखमी, रुग्णालयात गर्दी.यंदा 'नीट'चा पेपर अवघड होता. तरीही लातूरच्या विद्यार्थ्यांनी गुणवत्ता सिद्ध केली आहे. पहिल्याच यादीत एक हजार २०३ विद्यार्थ्यांची निवड होणे, ही लातूरसाठी अभिमानाची बाब आहे.- सचिन बांगड, सल्लागार, वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया, लातूर.