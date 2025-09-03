नेतृत्वाचे धडे

डॉ. सचिन जैन - संस्थापक संचालक, एसकेवायआय कम्पोझिट प्रायव्हेट लिमिटेडआपले व्यक्तिमत्त्व योग्य रीतीने लोकांसमोर मांडू तेवढे आपले वेगळेपण दिसून येते. आपल्या करिअरमध्ये मोठा पल्ला गाठायचा असल्यास इतरांपेक्षा वेगळा ठसा उमटवणे महत्त्वाचे आहे आणि त्यातला एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे नेतृत्वगुण. अशी कौशल्ये काहींना जन्मतः तर बहुतांश लोक अनुभवाने आणि स्वतःचे कौशल्य विकसित करून पुढे येतात..नेतृत्व म्हणजे फक्त तुमच्या संघाला, सहकाऱ्यांना सूचना देऊन त्यांच्याकडून काम करून घेणे. त्याचबरोबर त्यांना तसे वातावरण निर्मित करून देणे, प्रोत्साहन देणे की जेणेकरून ते काम जोमाने आणि जबाबदारीने पूर्ण करतील आणि ज्याचा त्यांनाही अभिमान वाटेल. नेतृत्वाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रसंगी जो ठामपणे, खासकरून अपयशाच्या वेळी किंवा कठीण प्रसंगी, सर्व जबाबदारी स्वतःवर घेऊन आपल्या संघाची व सहकाऱ्यांची बाजू राखून त्यांचा विश्वास जिंकून त्यांच्याकडून उत्तम आणि अपेक्षित काम करवून घेऊ शकतो. नेतृत्वाचे वेगळेपण आहे; तसे त्याची दुसरी बाजू ही आहे. प्रसंगी तुम्हाला अतिशय कठीण आणि अनेकदा नावडीचे, अलोकप्रिय निर्णय घ्यावे लागतात..१९८३च्या क्रिकेटच्या विश्वकरंडक स्पर्धेत साखळी सामन्यात कपिलदेव नेतृत्व करताना सुनील गावसकरसारख्या अतिशय लोकप्रिय आणि वजनदार खेळाडूला संघाबाहेर ठेवायचा निर्णय घ्यावा लागला होता आणि त्याचा रोष ही सहन करावा लागला. परंतु त्यांनी स्वतःच्या खेळाने आणि आपल्या नेतृत्वाच्या कौशल्यावर आपला निर्णय अचूक ठरवीत, समोरून संघाला प्रोत्साहित केले..संघनायकला अधिकार आहेत त्याप्रमाणे त्याच्या जबाबदाऱ्याही वाढतात. नुसते आपले ठरवलेले लक्ष्यच नाही तर संपूर्ण संघाची बांधणी आणि फक्त तात्पुरत्या उद्दिष्टासाठी नाही तर व्यवसायाच्या भविष्याच्या दृष्टीने सर्वथा स्वतःची, संघाची आणि व्यवसायाची व्यवस्थित रचना केल्यास उद्देशावर लक्ष ठेवून ते गाठता येतील..यशाची तसेच अपयशाचीदेखील जबाबदारी नेतृत्वाच्या कर्तबगारीवर आणि त्याने केलेली संघरचनेवर अवलंबून आहेत. आपले नेतृत्व अफलातून चमत्कार घडवू शकतात आणि यासाठी स्वतः तसेच आपल्या टीमवर विश्वास असणे गरजेचे आहे. आपण असे कौशल्य विकसित करू शकल्यास करिअरमध्ये पुढे जाण्यास मदत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.