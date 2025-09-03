नेतृत्वाचे धडे

एज्युकेशन जॉब्स

नेतृत्वगुण ही केवळ अधिकाराची नव्हे तर जबाबदारीची जाणीव असून, यशस्वी करिअरसाठी स्वतःचा ठसा उमटवण्यासाठी ते अत्यावश्यक आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
डॉ. सचिन जैन - संस्थापक संचालक, एसकेवायआय कम्पोझिट प्रायव्हेट लिमिटेड

आपले व्यक्तिमत्त्व योग्य रीतीने लोकांसमोर मांडू तेवढे आपले वेगळेपण दिसून येते. आपल्या करिअरमध्ये मोठा पल्ला गाठायचा असल्यास इतरांपेक्षा वेगळा ठसा उमटवणे महत्त्वाचे आहे आणि त्यातला एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे नेतृत्वगुण. अशी कौशल्ये काहींना जन्मतः तर बहुतांश लोक अनुभवाने आणि स्वतःचे कौशल्य विकसित करून पुढे येतात.

