‘लर्न-अनलर्न’चे महत्त्व ओळखा!

विक्रांत पोंक्षे ( बँकिंगतज्ज्ञ )स्किल टॉकआर्थिक क्षेत्रातील संधी दिवसेंदिवस वाढत असून, त्यात नवनवीन बदल होत आहेत. 'एआय'मुळे या क्षेत्रातही डिजिटल क्रांती होत असली, तरी बँकेत नोकरी करण्याचं अनेकांचं स्वप्न आजही तसंच असतं. बँकेच्या नोकरीद्वारे करिअरची सुरुवात करून पुढे प्रगती करणं हा राजमार्ग मानला जातो..तुमचा प्रवास थोडक्यात सांगा.- बारावी झाल्यावर मी 'एलआयसी'मध्ये 'टेम्पररी असिस्टंट' म्हणून नोकरीला लागलो. ती सुविधा ८५ दिवसांसाठी होती. त्यानंतर मला 'एलआयसी'ने 'हाउसिंग लोन' विभागात काम करण्याची संधी दिली. तिथलं माझं बघून कंपनीने मला दुबईला पाठवलं. तिथे पुढील प्रशिक्षण घेऊन काही वर्षे मी तिकडे काम केलं. त्या काळात अनेक चांगल्या संधी मिळाल्या. 'अबुधाबी फायनान्स' या तिकडच्या सरकारी संस्थेतही मी काम केलं. भारतात परतल्यावर मी कन्सल्टंट म्हणून काम केलं. पुढे संधी मिळेल तसं मी काम करत गेलो, 'कॉसमॉस' बँकेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) म्हणूनही मी काम पाहिलं. आज बँका आणि अर्थ क्षेत्रातील विविध संस्थांसाठी मी सल्लागार म्हणून काम करतो..बँकिंग क्षेत्रात येण्यासाठी कोणती कौशल्ये अंगी असावीत?- गणित, सांख्यिकी या विषयांची आवड असणं महत्त्वाचं आहेच. मात्र, त्यासोबत तुमच्या व्यक्तिमत्त्वात काही गुणही असावे लागतात. जसे की, चुका मान्य करणं आणि योग्य वेळी त्या सुधारणं शिका. एकदा घडलेली चूक परत होऊ देऊ नका. बँकेत विश्वासार्हता खूप महत्त्वाची असते. त्यामुळे तुमचे व्यक्तिमत्त्व त्या दृष्टीने तयार करा. ज्ञान सगळ्यांकडे असतं. मात्र, कौशल्ये विकसित करावी लागतात. त्यामुळे संवादकौशल्य, तंत्रकौशल्य वगैरे विकसित करा. संघभावनेने काम करण्याची सवय लावून घ्या. यशस्वी व्हायचं असेल, तर योग्य वेळी 'नेतृत्वगुण' विकसित करा..या क्षेत्रावर 'एआय'चा परिणाम कसा होतो आहे?- मी काम करायला सुरुवात केली, तेव्हा 'मॅन्युअल लेजर' होते, आता सर्व गोष्टी एका 'क्लिक'वर होतात. आता डिजिटल, रोबोटिक बँकिंग आलं आहे. नवनवीन 'सॉफ्टवेअर्स' आले आहेत. मात्र, त्यामुळे नोकऱ्या जातील असं मला वाटत नाही. तुम्ही 'एआय'शी मैत्री करून त्याचा उपयोग योग्य पद्धतीने केला, तर तुमचंच काम अधिक सोपं होणार आहे..बँकिंग'साठीकाळानुसार कामात व तंत्रात होणारे बदल आत्मसात करा.कॅश, ट्रेझर, लोन अशा कोणत्याही एका विभागात न अडकता सर्व गोष्टींची माहिती जाणून घ्या.स्वतःची व स्वतःच्या संस्थेची विश्वासार्हता जपा.