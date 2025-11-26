लिबरल आर्ट्समधील करिअर

रिना भुतडा ( करिअर समुपदेशक)नवी क्षितिजेआजच्या जागतिकीकरणाच्या आणि वेगाने बदलणाऱ्या युगात एकाच क्षेत्रात मर्यादित राहणे अपुरे ठरते. बहुविद्याशाखीय आणि चिकित्सक विचार विकसित करण्यासाठी लिबरल आर्ट्स अभ्यासक्रम महत्त्वाचा ठरतो. ‘काय शिकायचे?’ पेक्षा ‘कसे विचार करायचे?’ यावर भर देणारी ही शिक्षणपद्धती भारतातील बदलत्या शिक्षणप्रवाहात अधिकाधिक महत्त्वाची ठरत आहे . आजच्या नोकरीच्या बाजारात संवादकौशल्य, सर्जनशीलता, समस्या सोडविण्याची क्षमता आणि अनुकूलता यांसारख्या कौशल्यांना वाढती मागणी असल्याने या परिवर्तनात लिबरल आर्ट्स महत्त्वाचा घटक म्हणून उदयास येत आहे..निवडीचे स्वातंत्र्यलिबरल आर्ट्सची महत्त्वाची खासियत म्हणजे विषयांच्या निवडीचे स्वातंत्र्य. उदाहरणार्थ, विद्यार्थ्याने मानसशास्त्र मुख्य विषय निवडला, तर त्यासोबत अर्थशास्त्र, कला, भाषा शास्त्र, वर्तनशास्त्र इत्यादी विषयांचाही अभ्यास करता येतो. यामुळे सर्वांगीण विकासाची शैक्षणिक संकल्पना साध्य होते. भारतीय गुरुकुल शिक्षण पद्धतीतही धर्म, तत्त्वज्ञान, विज्ञान, युद्धशास्त्र, प्रशासन, व्यापार अशा अनेक शाखांचा अभ्यास एकत्र केला जात असे..कोणासाठी योग्य?ज्यांना वाचन-लेखनाची आवड आहे, समाजातील घडामोडींवर चिकित्सक दृष्टिकोन ठेवण्याची वृत्ती आहे, बहुविध क्षेत्रांत काम करण्याची तयारी आहे आणि मानवी समाज, इतिहास, तत्त्वज्ञान, राजकारण, साहित्य व संस्कृती यांचा अभ्यास करायची आवड आहे, अशा विद्यार्थ्यांसाठी लिबरल आर्ट्स उत्तम आहे..पात्रता व प्रवेश प्रक्रियालिबरल आर्ट्समध्ये प्रवेशासाठी कला, विज्ञान किंवा वाणिज्य शाखेतील बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थी पात्र असतात. काही महाविद्यालये बारावीतील गुणांच्या आधारे व सीयुईटी परीक्षाद्वारे थेट प्रवेश देतात, तर नामांकित विद्यापीठे स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा व मुलाखत घेतात. या परीक्षांमध्ये भाषिक कौशल्य, तार्किक विचार, सामान्यज्ञान, लेखन व विश्लेषणात्मक क्षमता तपासली जाते..अभ्यासक्रम रचनालिबरल आर्ट्समध्ये पदवी (बी.ए./बीए ऑनर्स), पदव्युत्तर (एम.ए.) तसेच पीएच.डी.पर्यंत शिक्षण घेता येते. यात मुख्य विषय (मेजर), गौण विषय (मायनर), पर्यायी विषय (इलेक्टिव्ह), कौशल्याधारित अध्ययन, प्रकल्प, इंटर्नशिप आणि अनुभवाधारित शिक्षणाचा समावेश असतो. कला वाणिज्य व विज्ञान या शाखेतील विषयांची निवड करता येते. ही लवचीकता आणि विषयांचा ‘बहुविद्याशाखीय संगम’ हीच लिबरल आर्ट्सची वैशिष्ट्ये आहेत..करिअरच्या संधीपत्रकारिता व मीडीया : रिपोर्टिंग, एडिटिंग, मीडीया मॅनेजमेंटजनसंपर्क व जाहिरात : कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ब्रॅंडिंगमानव संसाधन व्यवस्थापन : मनुष्यबळ, प्रशिक्षण व विकाससंशोधन व समाजसेवा : समाजशास्त्रीय व आर्थिक संशोधन, एनजीओशिक्षण व अकॅडेमिया : शालेय व विद्यापीठीय अध्यापननागरी व सरकारी सेवा : यूपीएससी, एमपीएससी, धोरण संशोधनक्रिएटिव्ह इंडस्ट्रीज : लेखन, प्रकाशन, फिल्म, कंटेंट क्रिएशनआंतरराष्ट्रीय संबंध व पर्यटन : सांस्कृतिक संस्था, डिप्लोमसीडिजिटल साक्षरता, डेटा अॅनालिटिक्स, डिझाईन थिंकिंग यासारखी आधुनिक कौशल्ये मिळाल्यामुळे जागतिक स्तरावरही करिअरच्या मोठ्या संधी निर्माण होतात..निष्कर्षलिबरल आर्ट्स हा केवळ कला शाखेपुरता मर्यादित नसून विज्ञान, वाणिज्य, व्यवस्थापन, संगणक व सामाजिक शास्त्रे या सर्व क्षेत्रांचा संगम आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास, रोजगारक्षम कौशल्यांचा विकास आणि जागतिक दृष्टिकोन साध्य होतो. नवे विचार, संशोधनाभिमुख दृष्टी, सामाजिक जाणीव आणि सर्जनशीलता जपत करिअरच्या असंख्य वाटा उघडणारा लिबरल आर्ट्स हा आजच्या युगातील प्रभावी पर्याय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.