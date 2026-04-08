विशेष - लिबरल आर्ट्स : समाजाचे नव्याने आकलन

प्रा. बिष्णू प्रसाद मोहापात्रासमाज आणि राजकारण हे एकमेकांपासून वेगळे नसून, विविध कृती, निर्णय आणि परस्परसंवादांमधून ते सतत एकमेकांवर प्रभाव टाकतात. राजकारण प्रामुख्याने सत्तेच्या वापराशी आणि निवडणुकांशी संबंधित असते, परंतु त्याचे परिणाम समाजरचना, सामाजिक व्यवस्था आणि दैनंदिन जीवनावर दीर्घकाळ पडतात. त्याचप्रमाणे, समाजातील अनेक प्रश्न हे सत्ता, अधिकार आणि प्रशासनाशी जोडलेले असतात. त्यामुळे समाज आणि राजकारण यावर मोकळेपणाने विचार करण्यासाठी आणि सर्वांगीण चर्चा घडवून आणण्यासाठी 'लिबरल आर्ट्स'च्या माध्यमातून शिक्षण एक प्रभावी मार्ग आहे. 'लिबरल आर्ट्स'मधील आंतरशाखीय शिक्षण या परस्परसंबंधांचे सखोल आणि व्यापक आकलन करून देण्यास मदत करते..लिबरल शिक्षणाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे सुजाण, विचारशील आणि जबाबदार नागरिक घडवणे. लोकशाहीमध्ये नागरिकांचे निर्णय महत्त्वाचे असतात आणि हे निर्णय त्यांच्या सामाजिक जाणिवेतून तयार होतात. व्यक्ती समाजाचा भाग असल्यामुळे तिच्या कृती आणि निर्णयांचा समाजावर परिणाम होतो. म्हणूनच, एकविसाव्या शतकातील सामाजिक आणि राजकीय आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी लिबरल आर्ट्सचे सर्वांगीण आणि आंतरशाखीय शिक्षण आवश्यक आहे.लिबरल आर्ट्स शिक्षण विद्यार्थ्यांची सर्जनशीलता, प्रश्न विचारण्याची वृत्ती आणि स्वतंत्र विचारशक्ती विकसित करते. समाज आणि राजकारणाशी निगडित गुंतागुंतीच्या प्रश्नांचे आकलन करण्यासाठी ही गुणवैशिष्ट्ये अत्यंत उपयुक्त ठरतात. त्यामुळे सामाजिक व राजकीय वर्तन समजून घेणे आणि त्याची नव्याने कल्पना करणे शक्य होते..आज विविधता, समता आणि सर्वसमावेशक शिक्षणाची गरज मोठ्या प्रमाणात जाणवते. ही उद्दिष्टे केवळ धोरणांमुळे साध्य होत नाहीत; त्यासाठी समाजरचना आणि राजकीय व्यवस्थेचे सखोल आकलन आवश्यक असते. लिबरल आर्ट्स शिक्षण न्याय्य आणि समतामूलक समाज घडवण्यावर भर देते. यासाठी अभ्यासक्रम आणि अध्यापन पद्धती अधिक संवेदनशील आणि व्यापक असणे गरजेचे आहे. या दिशेने 'लिबरल आर्ट्स'ला विद्यापीठांनी महत्त्वाचे योगदान दिले आहे.समाज आणि राजकारण यांचे नाते अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी अभ्यासक्रम, अध्यापन आणि सह-अभ्यासक्रमीय उपक्रमांमध्ये सामाजिक व राजकीय विषयांचा समावेश करणे आवश्यक आहे. यामुळे शिक्षण अधिक समावेशक, खुलं आणि समकालीन बनते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात लिबरल शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे..भारतामध्ये शिक्षणधोरणांबाबत होणाऱ्या चर्चा लोकांच्या लोकशाही सहभागाचे द्योतक आहेत. मात्र, आज लोकशाही, सामाजिक नाती आणि अर्थव्यवस्थेसमोरील वाढती आव्हाने उदार लोकशाही आणि सर्वसमावेशक शिक्षणाच्या मूल्यांवर प्रश्न उपस्थित करतात. अशा परिस्थितीत शैक्षणिक स्वातंत्र्य आणि लिबरल आर्ट्स शिक्षणाचे महत्त्व अधिक वाढते.म्हणूनच, समाज आणि राजकारण यांना समान महत्त्व देणारे, आंतरशाखीय आणि समतामूलक लिबरल आर्ट्स शिक्षण आजच्या भारतासाठी आवश्यक आहे. अशा शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक जाणीव, लोकशाही मूल्ये आणि जबाबदार नागरिकत्व विकसित होऊ शकते. लिबरल आर्ट्स अभ्यासक्रम हीच दिशा दाखवतो..