जीवनाचे ध्येय व प्रवास

डी. एस. कुलकर्णी (जीवनकौशल्य प्रशिक्षक)जरा हटकेएक गोष्ट आठवते. एका अनुभवी, सुज्ञ माणसाची आणि त्याच्या आळशी मुलाची! एके दिवशी वडील त्यांच्या आळशी मुलाला नकाशा दाखवतात आणि खजिन्याच्या शोधार्थ पाठवतात. बरोबर थोडे तहानलाडू-भूकलाडू आणि थोडी-फार शिबंदी देतात. मुलाला उत्साह वाटतो; कारण खजिन्याचा मोह खुणावत असतो. अनेक संकटांना तोंड देत तो अनेक वर्षांनी खजिना असलेल्या गुहेत पोहोचतो. भरपूर खोदकाम करतो; परंतु खजिना काही त्याला सापडत नाही. काहीसा निराश होत तो घराकडे परततो. थकला भागला, कपडे फाटलेला, कातडी करपलेला असा त्याला बघून, त्या कनवाळू बापाच्या डोळ्यांत पाणी येते. वडील त्याला विचारतात, ''तुला खजिना सापडला का रे बाळा?''.मुलगा म्हणाला, ''नाही, मी निराश होऊन परतलोय.''वडील म्हणतात, ''तुझ्या प्रवासाबद्दल सांग.''तो मुलगा सांगू लागतो, ''मी रागात आणि निराशेनेच परतायचं ठरवलं. परतताना माझ्या लक्षात आलं की, खूप काही बदललं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे मी स्वतः बदललो आहे. मी कठीण प्रसंगात सुखरूप तरून जायचे शिकलो. मी नवीन कौशल्ये शिकलो. मला नवीन मित्र मिळाले. छोटे छोटे आनंद देणाऱ्या गोष्टींबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करायला शिकलो. नैसर्गिक सौंदर्याचा आस्वाद घ्यायला शिकलो. मी खजिन्याबद्दल विसरलोच होतो.''.वडील हसले व म्हणाले, ''एक सांगू? असा काही खजिना नव्हताच!''त्यावर मुलाने खट्टू होऊन विचारले, ''मग मला का पाठवलं?''वडील सांगू लागले, ''तुला आयुष्याचे ध्येय, जीवनाचा हेतू शोधण्याची गरज शिकवत होतो. प्रगल्भ होणं, सकस आयुष्याचा शोध घेणं व त्याकडे जाणं म्हणजे काय? हे तू जाणून घेणं आवश्यक होतं. त्यामुळे तुला पाठवलं. मला वाटतं शिक्षणाने आयुष्याचा पाया असा भक्कम व्हायला हवा. करिअर करताना खालेल्या अशा टप्प्या-टोणप्यांचा, मिळविलेल्या कौशल्यांचाच उपयोग होतो. मनाने आणि शरीराने भक्कम असणं हीच तर आयुष्याची गरज आहे.''.नुकत्याच झालेल्या महिला क्रिकेटच्या विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीच्या आधी सचिन तेंडुलकरचा कप्तान हरमननप्रीत कौरला फोन गेला. त्याने सर्व खेळाडूंना फार महत्त्वाचा सल्ला दिला. तो असा की, ''एक क्षण असा येईल की, मॅच खूप वेगात पुढे जात असेल, त्या वेळी तुम्हाला मॅच 'स्लो डाऊन' करायची आहे. आपण वेगाने पुढे जातो, तेव्हा अपघात होऊ शकतो. आपला दृष्टिकोन अरुंद होतो. हळू झालो की, आजूबाजूच्या घटना, स्थळ, प्रसंग दिसू लागतात. ते क्षण पकडून ठेवा. त्यांचे अर्थ लावा. तुमची मॅच आपोआप तुमच्या आटोक्यात येईल.''.खेळासारखेच जीवनातही चढ-उतार येतच असतात. मला वाटतं शिक्षणव्यवस्थेने विद्यार्थ्यांना, मूल्य शिक्षणाद्वारे हे असे धडे द्यायला हवेत. हे आपल्या आयुष्यालाही लागू पडते. जीवनाची अशी 'फिलॉसॉफी' ठरवायला काहीच हरकत नसावी. शिकताना, शिक्षण घेताना किंवा पुढे करिअर घडवताना हा 'फंडा' लक्षात ठेवायला हवा. आयुष्य वेगात पुढे धावायला लागलं की, तुम्ही आजूबाजूचं काही 'नोटीस'च करत नाहीत. वेगळं काही तुम्हाला सुचत नाही. आलेली संधी उमगत नाही. अशा वेळी थोडा वेळ थांबणं फार महत्त्वाचं असतं!