जीवनाचे ध्येय व प्रवास

जीवनात खरा खजिना हा ध्येय गाठण्यात नसून त्या प्रवासात आपण काय बनतो, यामध्ये असतो. वेग कमी करून अनुभव समजून घेतले, तर आयुष्य अधिक अर्थपूर्ण होते.
सकाळ वृत्तसेवा
डी. एस. कुलकर्णी (जीवनकौशल्य प्रशिक्षक)

एक गोष्ट आठवते. एका अनुभवी, सुज्ञ माणसाची आणि त्याच्या आळशी मुलाची! एके दिवशी वडील त्यांच्या आळशी मुलाला नकाशा दाखवतात आणि खजिन्याच्या शोधार्थ पाठवतात. बरोबर थोडे तहानलाडू-भूकलाडू आणि थोडी-फार शिबंदी देतात. मुलाला उत्साह वाटतो; कारण खजिन्याचा मोह खुणावत असतो. अनेक संकटांना तोंड देत तो अनेक वर्षांनी खजिना असलेल्या गुहेत पोहोचतो. भरपूर खोदकाम करतो; परंतु खजिना काही त्याला सापडत नाही. काहीसा निराश होत तो घराकडे परततो. थकला भागला, कपडे फाटलेला, कातडी करपलेला असा त्याला बघून, त्या कनवाळू बापाच्या डोळ्यांत पाणी येते. वडील त्याला विचारतात, ‘‘तुला खजिना सापडला का रे बाळा?’’

