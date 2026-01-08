एज्युकेशन जॉब्स

LinkedIn: लिंक्डइनच्या धक्कादायक अहवालाने भारतभर खळबळ; ८४% प्रोफेशनल्स ‘वेट अँड वॉच’ मोडमध्ये, नोकरी शोधापासून दूर राहत करियरला ब्रेक

LinkedIn survey 2026: सध्या भारतात मोठ्या प्रमाणात खळबळ सुरु आहे. लिंक्डइनच्या ताज्या अहवालानुसार, भारतातील ८४% प्रोफेशनल्स २०२६ मध्ये नोकरी शोधण्यासाठी अद्याप तयार नाहीत, अनेकांनी करियरमध्ये थोडा ब्रेक घेतला आहे असे दिसून येते
Monika Shinde
Job Market and Recruitment Trends: भारतातील ७२ टक्‍के प्रोफेशनल्‍स २०२६ मध्‍ये नवीन रोजगाराचा शोध घेत आहेत, पण ७६ टक्‍के प्रोफेशनल्‍स म्‍हणतात की वाढती स्‍पर्धा, योग्‍य पद मिळण्‍याबाबत अनिश्चिचता आणि कौशल्‍यांमधील तफावतींमुळे रोजगार शोधणे अधिक आव्‍हानात्‍मक बनले आहे.

