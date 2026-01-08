LinkedIn: लिंक्डइनच्या धक्कादायक अहवालाने भारतभर खळबळ; ८४% प्रोफेशनल्स ‘वेट अँड वॉच’ मोडमध्ये, नोकरी शोधापासून दूर राहत करियरला ब्रेक

Job Market and Recruitment Trends: भारतातील ७२ टक्के प्रोफेशनल्स २०२६ मध्ये नवीन रोजगाराचा शोध घेत आहेत, पण ७६ टक्के प्रोफेशनल्स म्हणतात की वाढती स्पर्धा, योग्य पद मिळण्याबाबत अनिश्चिचता आणि कौशल्यांमधील तफावतींमुळे रोजगार शोधणे अधिक आव्हानात्मक बनले आहे. .बूमर्सपासून जनरेशन झेडपर्यंत सर्व पिढ्यांनी याच संघर्षाचा सामना करावा लागत असल्याचे सांगितले, त्यांना नवीन एआय-संचालित हायरिंग प्रक्रियेमध्ये यशस्वी होण्याबाबत खात्री नाही, तरीदेखील बहुतांश प्रोफेशनल्स त्यांच्या रोजगार शोधामध्ये एआय टूल्सचा वापर करत आहेत.लिंक्डइन प्रोफेशनल्सना लिस्ट ऑफ जॉब ऑन द राइज, वास्तविक माहिती, एआय-समर्थित टूल्स आणि विश्वसनीय नेटवर्कच्या माध्यमातून २०२६ रोजगार बाजारपेठेत नेव्हिगेट करण्यास मदत करत आहे..Simple Home Remedies: रोज रात्री जेवणानंतर पोट फुगतंय? सतत गॅसचा त्रास होतोय? आजपासून करा 'हे' सोपे उपाय.भारत, ८ जानेवारी, २०२६: भारतातील ८४ टक्के1 प्रोफेशनल्सना वाटते की ते नवीन रोजगार शोधण्यासाठी पूर्णपणे सुसज्ज नाहीत, तर ७२ टक्के2 प्रोफेशनल्स म्हणतात की ते २०२६ मध्ये सक्रियपणे नवीन रोजगाराचा शोध घेत आहेत. हायरिंग प्रक्रियेमध्ये एआयचा वाढता वापर, आजच्या रोजगारांसाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्यांमध्ये झपाट्याने होत असलेले बदल आणि मोठ्या प्रमाणात स्पर्धात्मक, पण निवडक रोजगार बाजारपेठेदरम्यान ही माहिती निदर्शनास आली आहे.जगातील सर्वात मोठे प्रोफेशनल नेटवर्क लिंक्डइन (LinkedIn) च्या नवीन संशोधनामधून निदर्शनास येते की, अनेक प्रोफेशनल्सना एआय-संचालित हायरिंग प्रक्रियेमध्ये अयशस्वी ठरणार असे वाटते. ८७ टक्के प्रोफेशनल्सना कामाच्या ठिकाणी एआयचा वापर करणे कम्फर्ट3 वाटते, तर अनेकांना हायरिंगमध्ये एआयचा वापर करण्याबाबत खात्री नाही. ७७ टक्के4 प्रोफेशनल्स म्हणतात की प्रक्रियेमध्ये खूप टप्पे आहेत, तर ६६ टक्के प्रोफेशनल्सना ते मोठ्या प्रमाणात तंत्रज्ञानावर अवलंबून असल्यासारखे वाटते4. रिक्रूटरकडून मिळणाऱ्या प्रतिसादाचा कालावधी आणि अभिप्रायाचा अभाव प्रतिक्षेला अधिक अस्वस्थ बनवते, ज्यामुळे सर्व पिढ्यांमधील प्रोफेशनल्सना त्यांचा अर्ज इतरांपेक्षा वरचढ कसा ठरवावा याबाबत समान संघर्ष करावा लागत आहे (४८ टक्के प्रोफेशनल्सनी मान्य केले आहे)..या संशोधनामधून निदर्शनास येते की, भारतातील नोकरीसाधकांसाठी एआय उत्पादकता वाढवणारे नाही तर आत्मविश्वास निर्माण करणारे साधन बनले आहे. ९४ टक्के5 प्रोफेशनल्स त्यांच्या रोजगार शोधामध्ये एआयचा वापर करण्याचे नियोजन करत आहेत आणि ६६ टक्के प्रोफेशनल्स म्हणतात की, यामुळे त्यांचा मुलाखतीदरम्यान आत्मविश्वास वाढला आहे जवळपास ७६ टक्के नोकरीसाधक म्हणतात की, गेल्या वर्षभरात नवीन रोजगार शोधणे अधिक आव्हानात्मक बनले आहे. लिंक्डइन डेटामधून निदर्शनास येते की २०२२ च्या सुरुवातीपासून भारतात प्रत्येक उपलब्ध नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या दुप्पट झाली आहे, ज्यामुळे स्पर्धा तीव्र झाली असून अनेक उमेदवारांमध्ये आपण या स्पर्धेसाठी तयार नसल्याची भावना निर्माण झाली आहे. फक्त रोजगार शोधणाऱ्यांवर हा दबाव आहे असे नाही. भारतातील जवळपास ७४ टक्के रिक्रूटर्स म्हणतात की, गेल्या एका वर्षात पात्र उमेदवार शोधणे अधिक आव्हानात्मक झाले आहे6.या आव्हानामुळे करिअरचे मार्ग बदलत आहेत. जवळपास एक-तृतीयांश (३२ टक्के) जनरेशन एक्स नोकरीसाधक नवीन कार्यक्षेत्रे किंवा रोजगारांचा विचार करत आहेत, तर ३२ टक्के जनरेशन झेड तरुण त्यांच्या सध्याच्या क्षेत्राबाहेर नोकरी शोधत आहेत. तसेच, अनेक व्यक्ती पारंपारिक नोकऱ्यांच्या पलीकडे जाऊन उद्योजकतेकडे वळत आहेत, ज्यामुळे लिंक्डइनवर 'फाउंडर' (संस्थापक) हे पद वेगाने वाढताना दिसत आहे..लिंक्डइन करिअर तज्ञ आणि लिंक्डइन इंडिया न्यूजच्या वरिष्ठ व्यवस्थापकीय संपादिका निरजिता बॅनर्जी (Nirajita Banerjee, LinkedIn Career Expert and Sr. Managing Editor, LinkedIn India News) म्हणाल्या, ''एआय आज भारतातील रोजगार बाजारपेठेत करिअर घडवण्याच्या आणि प्रतिभावान व्यक्तीचे मूल्यांकन करण्याच्या पद्धतीचा पाया बनले आहे. प्रोफेशनल्सना त्यांच्या कौशल्यांमधून योग्य संधी कशाप्रकारे मिळेल आणि हायरिंग निर्णय कशाप्रकारे घेतले जातात हे स्पष्टपणे समजणे गरजेचे आहे. उद्देशासह वापर केल्यास एआय टूल्स तफावतीला दूर करू शकतात, तसेच व्यक्तींना त्यांच्यासाठी योग्य असलेले रोजगार ओळखण्यास मदत करू शकतात, उद्देशासह सुसज्ज करू शकतात आणि सर्वात महत्त्वपूर्ण ठिकाणी त्यांच्या ज्ञानाचा वापर करण्यास मार्गदर्शन करू शकतात. यासंदर्भात लिंक्डइन नोकरीसाधकांना व नियोक्त्यांना काळाची गरज ओळखून एकत्र येण्यास मदत करते.''.Career Options After Degree: डिग्री मिळाली… आता पुढे नेमकं काय? पाहा करिअरचे पर्याय.स्पर्धा वाढत असताना लिंक्डइन जॉब्स ऑन द राइज कोणते रोजगार किंवा भूमिका वाढत आहेत, हे निदर्शनास आणतेनोकरीसाधकांना २०२६ साठी उत्तमरित्या सुसज्ज असल्याचे वाटण्यास मदत करण्यासाठी लिंक्डइनचा जॉब्स ऑन द राइज अहवाल गेल्या ३ वर्षांमध्ये झपाट्याने विकसित झालेल्या पदांना निदर्शनास आणतो.यंदाच्या लिस्टमध्ये प्रॉम्प्ट इंजीनिअर (#1), एआय इंजीनिअर (#2) आणि सॉफ्टवेअर इंजीनिअर (#3) ही पदे आघाडीवर आहेत, ज्यामधून एआय व टेक टॅलेंटसाठी स्थिर मागणी दिसून येते. प्युअर टेक व्यतिरिक्त रँकिंग्जमधून विक्री व ब्रँड धोरण, सायबरसुरक्षा व सल्लागार कार्यक्षेत्रांमधील उत्तम मागणी दिसून येते. तसेच पशुवैद्य, सोलर सल्लागार व बीहेविरल थेरपीस्ट अशा पदांसाठी मागणी देखील वाढत आहे.लिंक्डइनचे एआय टूल्स रोजगार शोध आणि योग्य नोकरी मिळण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करत आहेतलिंक्डइन एआय टूल्सची व्यापक श्रेणी देखील देते, जसे एआय-समर्थित जॉब सर्च, जे सदस्यांना त्यांच्या स्वत:च्या भाषेमध्ये रोजगार शोधण्यास आणि कधीच विचार न केलेल्या पदांचा शोध घेण्यास मदत करते. हे टूल आता जागतिक स्तरावर इंग्रजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पॅनिश आणि पोर्तुगीज या भाषांमध्ये सादर करण्यात येत आहे. जागतिक स्तरावर १.३ दशलक्षहून अधिक सदस्य² दररोज या टूलचा वापर करत आहेत आणि दर आठवड्याला २.५ दशलक्षहून अधिक सदस्य नवीन रोजगाराचा शोध घेत ओहत.संबंधित पदांचा शोध घेतल्यानंतर तुम्ही लिंक्डइनच्या जॉब मॅच वैशिष्ट्याचा वापर करत कोणते पद तुमची कौशल्ये व पात्रतांनुसार आहे हे पाहू शकता, ज्यामुळे तुम्ही तुमच्यासाठी योग्य असलेल्या पदाकरिता अर्ज करू शकता आणि त्या पदासाठी निवड होण्याची शक्यता अधिक असू शकते..व्यक्तींना त्यांच्या रोजगार शोधामध्ये मदत करण्यासाठी लिंक्डइन करिअर एक्स्पर्ट टिप्स:● आत्मविश्वासाने रोजगाराचा शोध घ्या : कृतीशील सल्ला, आमचे टूल्स वापरण्यासंदर्भात मार्गदर्शन, मोफत कोर्सेसची उपलब्धता अशा सुविधेसाठी linkedin.com/jobsearchguide येथे भेट द्या.● काळाची गरज ओळख: रोजगार बाजारपेठ झपाट्याने बदलत आहे, म्हणून सुसज्ज राहण्यासोबत कृती करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तुमच्या क्षेत्रातील ट्रेण्ड्स पाहण्यासह सुरूवात करा आणि तुम्हाला पाहिजे असलेल्या नवीन रोजगाराबाबत विचार करा. तुम्हाला नवीन रोजगार मिळण्यास मदत करणारी कौशल्ये ओळखा आणि आजच धाडसी पाऊल उचलत आत्मविश्वासाने पुढे जा.● तुमच्या रोजगार शोधामध्ये एआयचा उत्तमपणे वापर करा: एआय रोजगार शोधणे, रिक्रूटर्सकडून होणारी प्राथमिक चाचणी आणि मुलाखतीसाठी तयारी अशा रोजगार शोधाच्या प्रत्येक भागाला आकार देत आहे. लहान बाबीपासून सुरूवात करणे महत्त्वाचे आहे. योग्य पदासाठी तुमच्या शोधाला गती देण्यासाठी लिंक्डइनच्या जॉब मॅच टूलचा वापर करून पाहिला तर?● तुमचा प्रोफाइल अद्ययावत ठेवा: अनेकदा नियोक्ते प्रथम तुमचा प्रोफाइल पाहतात. तुमची कौशल्ये व अनुभव अद्ययावत असण्यासोबत स्पष्टपणे निदर्शनास येतील याची खात्री घ्या आणि कामाचे ठिकाण, नियोक्त्यांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी ओळख अशी माहिती तपासा. हे तुम्हाला स्पर्धेमध्ये पुढे राहण्यास महत्त्वाचे ठरेल.● टॉप चॉईस रोजगाराची नोंद करा: तुम्ही प्रीमियम सबस्क्रायबर असाल तर ईजी अप्लायच्या माध्यमातून अर्ज करताना टॉप चॉईस म्हणून रोजगाराची नोंद करा, ज्यामुळे रिक्रूटर्सना त्यांनी पोस्ट केलेल्या रोजगारामध्ये तुम्हाला रूची असल्याचे समजू शकते. टॉप चॉईस निवडल्याने रिक्रूटरकडून संदेश मिळण्याची शक्यता ४३ टक्के आहे.● तुमच्या नेटवर्कचा आधार घ्या: तुमचे नेटवर्क शक्तिशाली साधन आहे. पोस्ट्स टाकणे, कमेंट करणे किंवा प्रत्यक्ष संपर्क साधणे यामुळे तुम्हाला पाठिंबा मिळू शकतो, संधी वाढू शकतात आणि तुम्हाला अपेक्षा नसलेले रोजगाराच्या संधी खुल्या होऊ शकतात. लिंक्डइनचे नवीन एआय-समर्थित पीपल सर्चचा वापर करा, सोप्या भाषेमध्ये व्यक्तींचा शोध घ्या आणि तुमच्या नेटवर्कची क्षमता वाढवा.● नवीन संधी शोधा: लिंक्डइनच्या जॉब्स ऑन द राइजमध्ये झपाट्याने वाढत असलेल्या पदांचा शोध घ्या, जेथे कृतीशील माहिती प्रोफेशनल्सना त्यांचा नवीन रोजगार शोधण्यास, तसेच प्रमुख कौशल्ये, हायरिंग हॉटस्पॉट्स, माहितीपूर्ण संसाधने, उपलब्ध रोजगारांसाठी लिंक्स अशा सुविधांसह मदत करतात..लिंक्डइनचे इंडिया जॉब्स ऑन द राइज 2026:1. प्रॉम्प्ट इंजीनिअर2. एआय इंजीनिअर3. सॉफ्टवेअर इंजीनिअर4. मॅनेजर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स5. स्ट्रॅटेजिक अडवायजर6. मीडिया बायर7. सेल्स स्पेशालिसट8. बीहेविरल थेरपीस्ट9. वेटेरिनरिन10. सोलार कन्सल्टण्ट11. ब्रँड स्ट्रॅटेजिस्ट12. लीगल स्पेशालिस्ट13. सायबर सिक्युरिटी स्पेशालिस्ट14. फाऊंडर15. डायरेक्टर ऑफ बिझनेस डेव्हलपमेंटपरिशिष्ट:1 'मला २०२६ मध्ये रोजगार शोधासाठी पूर्णपणे सुसज्ज वाटते' हे निवडलेल्या प्रोफेशनल्सच्या विरूद्ध.2 या आकडेवारीमध्ये 'होय, मी सक्रियपणे नवीन रोजगाराचा शोध घेत आहे' आणि 'होय, मी २०२६ मध्ये नवीन रोजगाराचा शोध घेणार आहे' यांचा समावेश आहे.3 आकडेवारीमध्ये 'होय, अत्यंत आत्मविश्वास आहे' आणि 'होय, काहीसा आत्मविश्वास आहे' यांचा समावेश आहे.4 आकडेवारीमध्ये 'पूर्णपणे सहमत' आणि 'काही प्रमाणात सहमत' या प्रतिसादांचे संयोजन आहे.5 नोकरी शोधण्याच्या प्रक्रियेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला आहे किंवा करण्याचा विचार करत आहेत यासंदर्भात ज्यांनी 'वरीलपैकी काहीही नाही' निवडले आहे त्यांच्या विरूद्ध.6 आकडेवारीमध्ये 'मोठ्या प्रमाणात अधिक आव्हानात्मक' आणि 'मध्यम प्रमाणात अधिक आव्हानात्मक' या प्रतिसादांचे संयोजन आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.