Logical Reasoning : विचारप्रक्रियेतून विकास

जयवंत बोरसे- स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शकपिसे आहेत, पण पक्षी नाही उडतो, पण सजीव नाही रंग शुभ्र, पण बगळा नाही! सारे झिडकारून हाकलतात, पण कावळा नाही! सांगा हे कोण आहे?यासारख्या शाब्दिक कोडीवजा प्रश्नांची उत्तरे खूप कमी वेळा मिळतात. अशा गोष्टींचा शोध घेण्यासाठी खूप विचार करावा लागतो. प्रत्यक्ष जीवनव्यवहारात निर्माण झालेल्या अनेक प्रश्नांची सोडवणूक करताना वेगवेगळ्या पद्धतीने विचार करावा लागतो. आपण नेहमीच 'विचार'' हा शब्द सहजपणे वापरतो. सर्वसामान्यपणे क्रिकेट किंवा बुद्धिबळ खेळणारा खेळाडूदेखील खेळताना विचार करतो, तसेच थोड्या काळासाठी अंतराळात गेलेल्या सुनीता विल्यम्स आणि सहकारी अंतराळवीर यांना अवकाशयानातून परत पृथ्वीवर कसे आणता येईल? या आणि यांसारख्या अनेक बाबींचा विचार शास्त्रज्ञदेखील करतात. त्यावेळी विविध पर्याय उपलब्ध असतात. त्यातून योग्य पर्यायांची निवड करायची असते. निर्माण झालेल्या प्रश्नांची किंवा समस्यांची सोडवणूक करताना सुरू झालेली विचारप्रक्रिया समाधानकारक उत्तर मिळेपर्यंत सुरू असते..एकदा वत्सल आपल्या कुटुंबीयांसोबत सहलीला गेलेला होता. प्रवासात अचानक त्यांची गाडी बंद पडली. 'काय झाले असावे?' असा प्रश्न पडणे साहजिकच होते. विविधांगी विचार सुरू झाला. कल्पनेने परीक्षण करायला सुरवात केली. अशा समस्या सोडविताना तर्कानुमान करता येते. त्यासाठी पूर्वानुभव किंवा सराव असावा लागतो. तो जितका चांगला, तितके अधिक चांगले, परिणामकारक व वेगवान उत्तर सापडते. हा प्रसंग म्हणजे जीवनव्यवहारातील समस्या आहे.व्यक्तिपरत्वे समस्या भिन्न असतात, त्या सोडविण्याची प्रत्येकाची पद्धत त्याच्या विचारप्रक्रियेशी, पर्यायाने बुद्धिमत्तेशी निगडित असते. काही समस्या व्यवहारातील असतात, तर काही समस्या त्याहून वेगळ्या (सैद्धांतिक) असतात. त्यावेळी केलेल्या विचारांना 'तर्कानुमान' असे म्हणतात..राज्यसेवा पूर्व परीक्षा घेण्यावर MPSC ठाम, पूरग्रस्त भागातल्या विद्यार्थ्यांच्या मागणीनंतरही जारी केलं परिपत्रक, दिल्या सूचना.काही वेळा विचारप्रक्रियेला चालना मिळण्यासाठी जाणीवपूर्वक आपल्यासमोर समस्या निर्माण करून, त्या सोडविण्यासाठी दिल्या जातात. विशिष्ट प्रसंगांची निवड करून वातावरणनिर्मिती केली जाते.वरील तक्त्यातील प्रश्नांचा-परिस्थितीचा अनुभव घेतला की, बौद्धिक क्षमतेचा विकास होत जातो. शालेय परीक्षांमध्ये मिळणारे संख्यात्मक गुण समजण्यास सोपे असतात. परंतु उपयोजनात्मक कौशल्यांच्या वेळी गुणवत्तेचा दर्जा सिद्ध होतो. त्यावेळी प्रज्ञावान विद्यार्थी व सर्वसाधारण विद्यार्थी असा भेद आपोआप दिसून येतो. सर्वसामान्यपणे प्रत्येकात विशिष्ट प्रकारची प्रज्ञा जन्मतः असते. विविध प्रसंगांतून ती सिद्ध होते, तरी काही वेळा प्रज्ञाविकासासाठी विशिष्ट प्रकारच्या वातावरणाची आवश्यकता असते, अन्यथा ती वाया जाते..प्रज्ञाविकासासाठी वेगवेगळे मार्ग अवलंबिले जातात, त्यांपैकी बौद्धिक प्रज्ञाविकास व्हावा, या उद्देशाने नियमित परीक्षांशिवाय काही बाह्य परीक्षांचे आयोजन शालेय शिक्षणात केले जाते. या सर्व बाह्य परीक्षा 'शालेय स्पर्धा परीक्षा' म्हणून ओळखल्या जातात. त्यातील काही शासकीय, तर काही प्रज्ञाविकासाच्या क्षेत्रांत कार्य करणाऱ्या संस्थांकडून घेतल्या जातात. त्यांचा परिचय आपण क्रमशः करून घेणार आहोत..