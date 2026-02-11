तरुणाई मनावरचा ताबा गमावून का बसतेय?

काळीज हादरून जावं अशा दुर्दैवी घटना सध्या काही तरुणांकडून घडत आहेत. गेल्या आठवड्यात वरच्या मजल्यावरून उडी मारून एका युवकानं आत्महत्या केली. अशा घटना वारंवार घडत आहेत. क्रोध अनावर होऊन असं कृत्य होऊ शकतं किंवा योजना आखून. अशी कृत्य हातून घडण्यामागे संशोधनानुसार, मुख्यतः: पुढील कारणं असू शकतात..तीव्र स्वरूपाचा व्यक्तिमत्त्व दोषाचा आजार, धोकादायक, वेळेवर उपचार न घेतलेला मानसिक आजार, घरातून मुलांवर झालेले मानसिक अत्याचार, नकारात्मक भावनांवर नियंत्रण गमावलेला टोकाचा अस्वस्थतेचा आजार. ड्रग्जसारखी व्यसनं, योग्य संस्कारांचा अभाव, कृती करताना सद्सदविवेक बुद्धी गमावणं. भान हरपणं आणि कृती करणे. या घटनांचा विचार केल्यास एकूणच तरुणाई भावनांवरचं नियंत्रण का गमावून बसतेय, त्यांच्यातील हिंसा, कामभावनेचा विकृत आविष्कार, चंगळवाद या सगळ्याचाच विचार व्हायला हवा..नेमकं काय घडतंय?पौगंडावस्थेतील मुलांच्या मेंदूचा काही भाग, विशेषतः फ्रंटल कॉर्टेक्सची (जिथे निर्णयक्षमता, भावनांवर नियंत्रण, विवेक शक्ती वापरणं, अशा अनेक गोष्टी घडत असतात) रिस्ट्रक्चर होत असतो. नवीन सिनॅपसेस प्रचंड वेगात तयार होत असतात, त्यांच्यात बदल घडत असतात.अशा अवस्थेमध्ये मन:स्वास्थ्य ठीक नसेल, मूल्य ढासळली असतील, फॅन्टॅसीमध्ये वावरायची सवय लागली असल्यास मुलांकडून अयोग्य निर्णय घेतले जाऊ शकतात. त्याचे दुष्परिणाम त्यांना, इतरांना आणि पर्यायाने पालकांना भोगावे लागतात. या वयातील हार्मोन्समध्ये होणाऱ्या बदलांमुळे परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. तसंच समोरच्याच्या भावना, कृती, चेहऱ्यावरील भावना समजून घेण्यात मुलांची चूक होऊ शकते..वय वाढल्यावर मेंदूतील प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्सचा वापर भावनांचं मूल्यमापन करताना केला जातो तर मुलांमध्ये त्यापेक्षा जास्त अवलंबित्व अमिग्डला वर असते. पटकन भावनाधारित चुकीची प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ शकते. अर्थात हे काही चुकीच्या वागण्याचं समर्थन निश्चितच नव्हे. परंतु आपला मुलगा किंवा मुलगी अशी का वागत असेल हे समजून घेण्यासाठी ही माहिती उपयुक्त ठरू शकते..पाल्यांमधील धोक्याची लक्षणेइतरांना धमक्या देणे. धमक्यांचे फोन करणे. इजा करू शकतील अशी लहान सहान हत्यारं विनाकारण बाळगणे.घरच्या, सोसायटीच्या, शाळेच्या किंवा सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची प्रवृत्ती.तंबाखू, दारू, ड्रग्ज इत्यादींचे व्यसन.व्यसनी मित्रमैत्रिणी.पोर्न फिल्म्स पहाणे.अचानक सतत मूड स्विंग्ज होत रहाणं.लहान सहान गोष्टीवरून विनाकारण चिडचिड करणं..उलट उत्तरं देणं.हिंसेचे विचार सतत बोलून दाखवणंमृत्यूविषयी बोलत रहाणं.शाळेत, सोसायटीत, घरी सतत मारामारी करणंपाळीव किंवा रस्त्यावरील प्राण्यांना त्रास देणंघरापासून लांब लांब राहण्याची प्रवृत्ती. सातत्यानं मित्र मैत्रिणींबरोबर नाईट आऊटला जाणे..जेवण्याच्या व झोपण्याच्या सवयींत बदलहिंसा असणाऱ्या व्हिडिओ/मोबाईल गेम्सचे व्यसनटीका अजिबात सहन न होणे व सतत दुखावले जाणे. लहान सहान गोष्टीवरून आक्रमक होणे. अति हळवे होणे.सतत आपण कोणीतरी विशेष आहोत आणि इतरांनी आपल्या म्हणण्याप्रमाणेच वागले पाहिजे असा पवित्रा.शाळेत, क्लासेसमध्ये सातत्याने अनुपस्थिती आणि निराशाजनक मार्क्स, सतत नापास होणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.