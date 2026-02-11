एज्युकेशन जॉब्स

तरुणाई मनावरचा ताबा गमावून का बसतेय?

काळीज हादरून जावं अशा दुर्दैवी घटना सध्या काही तरुणांकडून घडत आहेत.
डॉ. विद्याधर बापट,मानसोपचारतज्ज्ञ
काळीज हादरून जावं अशा दुर्दैवी घटना सध्या काही तरुणांकडून घडत आहेत. गेल्या आठवड्यात वरच्या मजल्यावरून उडी मारून एका युवकानं आत्महत्या केली. अशा घटना वारंवार घडत आहेत. क्रोध अनावर होऊन असं कृत्य होऊ शकतं किंवा योजना आखून. अशी कृत्य हातून घडण्यामागे संशोधनानुसार, मुख्यतः: पुढील कारणं असू शकतात.

