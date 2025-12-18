एज्युकेशन जॉब्स

Germany Jobs: ‘मेड इन महाराष्ट्र’ मनुष्यबळाला जर्मनीचे दरवाजे बंद? १० हजार तरुणांचे भविष्य टांगणीला

Made in Maharashtra Germany Jobs: राज्यात बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर असताना जर्मनीत उपलब्ध असलेल्या रोजगार संधी सरकारच्या उदासीनतेमुळे हुकल्याचा आरोप होत आहे. ' मेड इन महाराष्ट्र' म्हणून तयार करण्यात आलेल्या मनुष्यबळाला परदेशात संधी मिळाली नाही. यामुळे तब्ब्ल १० हजार तरुणांचे भविष्य सध्या अनिश्चिततेत अडकले आहे
Monika Shinde
Updated on

Made in Maharashtra Germany Jobs: राज्यात रोजगाराची संधी कमी होत असताना, महाराष्ट्रातील तरुणांसाठी उपलब्ध असलेली एक मोठी आंतरराष्ट्रीय संधी सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे वाया गेल्याचे समोर आले आहे. जर्मनीमध्ये कुशल मनुष्यबळाची मोठी मागणी असतानाही राज्य सरकारकडून आवश्यक पावले उचलली न गेल्याने तब्बल २० हजार विद्यार्थ्यांना परदेशात नोकरी मिळण्याची संधी गमवावी लागली आहे.

