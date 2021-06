By

Maha Metro Recruitment 2021: महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमटेडने (MMRCL) तर्फे नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या ओ अॅन्ड एम विभागातील कालावधीसाठी व्यवस्थापक(मॅनेजर) व सहाय्यक व्यवस्थापकाच्या(असिस्टंट मॅनेजर) भरतीसाठी नोटीफिकेशन जाहीर केले आहे. इच्छुक उमेदवार 13 जुलै 2021 पर्यंत किंवा त्यापूर्वी निर्धारित नमुन्याद्वारे अर्ज करू शकतात.(Maha Metro Recruitment 2021 Notification out for Manager and Assistant Manager Posts)

महत्त्वाच्या तारखा :

ऑनलाईन अर्ज जमा करण्याची शेवटची तारीखः 13 जुलै 2021

महा मेट्रो भरती 2021 रिक्त पदांचा तपशील

व्यवस्थापक (टेलकॉम आणि एफसी) - 2 पद

व्यवस्थापक( सिग्नलॉ) E2 - 2 पद

व्यवस्थापक (आयटी) -1 पद

व्यवस्थापक (ओएचई) - 1 पद

व्यवस्थापक (पीएसआय) - 1 पद

सहाय्यक व्यवस्थापक (सिस्टम अ‍ॅनालिस्ट आयटी / टेलिकॉम) - E1 - 2 पद

महा मेट्रो भरती 2021 पात्रता निकष

शैक्षणिक पात्रता:

व्यवस्थापक (टेलकॉम आणि एफसी) : सरकारी मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दूरसंचार विषयात बी.ए. / बी.टेक.

व्यवस्थापक( सिग्नलॉ) E2 - सरकारी मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दूरसंचार विषयात बी.ए. / बी.टेक.

व्यवस्थापक (आयटी) - सरकार मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन किंवा संगणक विज्ञान किंवा माहिती तंत्रज्ञान विषयात.बी.ए. / बी.टेक.

व्यवस्थापक (ओएचई) - शासकीय मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून विद्युत शाखेत बी.ए. / बी.टेक.

सहाय्यक व्यवस्थापक (सिस्टम अ‍ॅनालिस्ट आयटी / टेलिकॉम) - E1 मान्यताप्राप्त संगणक विज्ञान अभियांत्रिकी / एमसीए किंवा समकक्ष विषयात विद्यापीठातून बी.ए. / बी.टेक.

महा मेट्रो भरती 2021 वय मर्यादा

व्यवस्थापक - 40 पेक्षा जास्त वय असू नये

असिस्टंट व्यवस्थापक - 35 पेक्षा जास्त वय असू नये.

महा मेट्रो भरती 2021 निवड निकष

उमेदवारांची निवड वैयक्तिक मुलाखतीच्या आधारे केली जाईल आणि त्यानंतर वैद्यकीय परीक्षा पोस्टच्या श्रेणीनुसार केली जाईल. निवड प्रक्रियेदरम्यान ज्ञान, कौशल्ये, अनुभव, कौशल्य, योग्यता आणि शारीरिक तंदुरुस्तीच्या वेगवेगळ्या बाबींनुसार परिक्षण केले जाईल. संबंधित क्षेत्रासाठीची पात्रता /अनुभवाच्या आधारे मुलाखतीसाठी उमेदवारांची शॉर्टलिस्ट केले जातील.

महा मेट्रो भरती 2021 साठी अर्ज कसा करावा

इच्छुक आणि पात्र उमेदवार 13 जुलै पर्यंत त्यांचे अर्ज जनरल मॅनेजर (एचआर), मेट्रो भवन, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, व्हीआयपी रोड, दीक्षाभूमी जवळ, रामदासपेठ, नागपूर -440010 या पत्त्यावर पाठवू शकतात. शॉर्टलिस्टेड उमेदवारांना सर्व मूळ कागदपत्रे आणि अनुभव प्रमाणपत्रांसह निर्धारित तारखेस आणि वेळेत वैयक्तिक मुलाखतीसाठी उपस्थित रहावे लागेल. या उमेदवारांची मेट्रो भवन, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, व्हीआयपी रोड, दीक्षाभूमी जवळ, राधाशपेठ, नागपूर - 00 44000 येथे मुलाखत घेण्यात येईल.

महा मेट्रो भरती 2021 अधिसूचना पीडीएफ डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

