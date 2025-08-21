एज्युकेशन जॉब्स

11th Admission 2025: अकरावी प्रवेशाच्या खुल्या फेरीला प्रतिसाद; प्राधान्यक्रमानुसार ८५ हजार विद्यार्थ्यांचा समावेश

Maharashtra Education: राज्यातील अकरावी प्रवेशप्रक्रियेत ‘ओपन टू ऑल’ फेरीला विद्यार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. आतापर्यंत ८५ हजार १०१ विद्यार्थ्यांना जागा मिळाल्या आहेत.
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील अकरावीच्या प्रवेशप्रक्रियेत सर्वांसाठी खुल्या (ओपन टू ऑल) फेरीला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. आतापर्यंत एकूण ८५ हजार १०१ विद्यार्थ्यांना प्राधान्यक्रमानुसार कनिष्ठ महाविद्यालय मिळाले (अलॉट) असून, यापैकी मंगळवारी तब्बल १८ हजार ८४५ विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष महाविद्यालयात जाऊन प्रवेश निश्चित केला.

