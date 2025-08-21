11th Admission 2025: अकरावी प्रवेशाच्या खुल्या फेरीला प्रतिसाद; प्राधान्यक्रमानुसार ८५ हजार विद्यार्थ्यांचा समावेश

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील अकरावीच्या प्रवेशप्रक्रियेत सर्वांसाठी खुल्या (ओपन टू ऑल) फेरीला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. आतापर्यंत एकूण ८५ हजार १०१ विद्यार्थ्यांना प्राधान्यक्रमानुसार कनिष्ठ महाविद्यालय मिळाले (अलॉट) असून, यापैकी मंगळवारी तब्बल १८ हजार ८४५ विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष महाविद्यालयात जाऊन प्रवेश निश्चित केला..शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी राबविण्यात येत असलेल्या केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेत राज्यातील नऊ हजार ५२८ कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील २१ लाखांहून अधिक जागांसाठी विद्यार्थी अर्ज करत आहेत. .या पार्श्वभूमीवर ‘ओपन टू ऑल’ फेरीत कला शाखेतील २३ हजार ९६१, वाणिज्य शाखेतील २४ हजार १४५ आणि विज्ञान शाखेतील ३६ हजार ९९५ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला आहे. मंगळवारी झालेल्या प्रवेशांमध्ये ‘कॅप’ फेरीतून १८ हजार ८२, तर व्यवस्थापन कोट्यातून ७६३ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला आहे. शिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, ओपन टू ऑल फेरीअंतर्गत प्रवेश निश्चित करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना शुक्रवार (ता. २२) पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे..Beed News: सहायक सरकारी वकिलाने वडवणी येथे जीवन संपवले; वरिष्ठांकडून अपमानास्पद वागणुकीची चर्चा.खुल्या फेरीतील प्रवेशाची विभागनिहाय आकडेवारी विभाग कॅप प्रवेश कोटा प्रवेश एकूण प्रवेशछत्रपती संभाजीनगर २,५२४ ६६ २,५९०लातूर १,४२० ३७ १,४५७अमरावती १,८२९ ४८ १,८७७कोल्हापूर १,६८७ ६२ १,७४९मुंबई १,९५९ १८३ २,१४२नागपूर २,६६६ ५५ २,७२१नाशिक २,१८० १०३ २,२८३पुणे ३,८१७ २०९ ४,०२६एकूण १८,०८२ ७६३ १८,८४५ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.