Maharashtra Board Exam Paper : दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा ! प्रश्नपत्रिका आता फक्त ३-४ पानांचीच, मंडळाची १८ कोटींची बचतही होणार

दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांमधील जवळपास ८ ते १० पानांच्या प्रश्नपत्रिका आता लवकरच इतिहासजमा होणार आहेत. होय, कारण आता महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने प्रश्नपत्रिकांची रचना बदलण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्य मंडळाच्या परीक्षेत सध्या १० ते ११ पानांच्या असलेल्या प्रश्नपत्रिका आता केवळ तीन ते चार पानांमध्ये मर्यादित करण्यात येणार आहेत. या बदलामुळे राज्य मंडळाच्या मुद्रण खर्चात तब्बल ६० टक्क्यांची बचत होणार असून, दरवर्षी सुमारे १८ कोटी रुपये वाचतील, असा अंदाज आहे. .सध्या काही विषयांच्या प्रश्नपत्रिका साधारणतः ८ ते ११ पानांच्या अशा दहावी-बारावीच्या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका लांबलचक असतात. काही विषयांच्या प्रश्नपत्रिकेत एका प्रश्नासाठी संपूर्ण एक कागद वापरला जातो. याशिवाय, एका प्रश्नातील उपप्रश्न हे दुसऱ्या पानावर ओढले जातात. अनेकदा अशा प्रश्नपत्रिका मोठ्या, लांबलचक आणि उगाचच परीक्षार्थीचा ताण वाढविणाऱ्या ठरतात. .SSC HSC Supplementary Exam : दहावी-बारावीची पुरवणी परीक्षा १६ जूनपासून; राज्य मंडळातर्फे परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर.एवढंच नव्हे, तर कागदावर होणाऱ्या खर्चही वाढतो आणि पर्यावरणाची हानी होती. त्यामुळे आता राज्य मंडळाच्या परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका साधारणतः तीन ते चार पाने अशा मर्यादित स्वरूपात आणणार आहे. मात्र, प्रश्नपत्रिकेतील लिहिलेल्या अक्षराच्या आकारात (साईज) किंवा कागदाच्या गुणवत्तेत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही असे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे (राज्य मंडळ) अध्यक्ष डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी यांनी सांगितले.या प्रश्नपत्रिका मोठ्या असल्याने त्यांची छपाई, वाहतूक आणि व्यवस्थापनासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. तसेच विद्यार्थ्यांनाही प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्न शोधताना आणि उपप्रश्नांचा संदर्भ समजून घेताना अडचणी येतात. याशिवाय प्रश्नपत्रिका मोठी आणि जास्त पानांची दिसत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा परीक्षेतील ताणही वाढतो. ही बाब लक्षात घेऊन, राज्य मंडळाने प्रश्नपत्रिकांचे स्वरूप अधिक सुटसुटीत आणि विद्यार्थ्यांना अनुकूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. .SSC Exam Paper Leak : दहावीचा गणिताचा पेपर तीन दिवस आधीच फुटला, टेलिग्रामवर प्रश्नपत्रिका व्हायरल, बोर्डाच्या सुरक्षाव्यवस्थेवरच प्रश्नचिह्न.राज्य मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या दहावी-बारावीच्या परीक्षेतील प्रश्नपत्रिकांच्या पुनर्रचनेमुळे आर्थिक बचतीबरोबरच कागदाचा वापरही मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. त्यामुळे पर्यावरण संवर्धनालाही हातभार लागणार आहे. नवीन प्रश्नपत्रिकांमध्ये प्रश्नांचे गुण अधिक स्पष्टपणे नमूद केले जातील, प्रश्नांची क्रमवारी अधिक सुसंगत असेल आणि संबंधित उपप्रश्न एकाच पानावर दिले जातील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका हाताळणे अधिक सोपे होणार आहे, असे राज्य मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी यांनी सांगितले. हे बदल शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून होणाऱ्या दहावी-बारावीच्या परीक्षांपासून लागू होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.