एज्युकेशन जॉब्स

Maharashtra Board Exam 2026: विद्यार्थ्यांनो सज्ज व्हा! महाराष्ट्र बोर्ड 10वी-12वी परीक्षा 2026 चं वेळापत्रक जाहीर, पाहा पहिला पेपर कधी?

SSC and HSC Exam Schedule: महाराष्ट्र बोर्डच्या १०वी- १२वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. बोर्ड परीक्षा २०२६ चे वेळापत्रक जाहीर झाला आहे. यामुळे लवकर आता तयारीला लागा. चला तर जाणून घेऊयात पहिला पेपर कधी आहे.
Maharashtra Board Exam 2026: विद्यार्थ्यांनो सज्ज व्हा! महाराष्ट्र बोर्ड 10वी-12वी परीक्षा 2026 चं वेळापत्रक जाहीर, पाहा पहिला पेपर कधी?
Monika Shinde
Updated on

SSC and HSC Exam 2026 Time Table: महाराष्ट्र बोर्डच्या १०वी- १२वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (MSBSHSE) इयत्ता १०वी (ssc) आणि १२ वी hsc बोर्ड परीक्षा २०२६ चे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर केले आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
ssc
SSC Exam
HSC Board Examination
admission after HSC
SSC Result
maharashtra board
(HSC Students)

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com