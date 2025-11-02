Maharashtra Board Exam 2026: विद्यार्थ्यांनो सज्ज व्हा! महाराष्ट्र बोर्ड 10वी-12वी परीक्षा 2026 चं वेळापत्रक जाहीर, पाहा पहिला पेपर कधी?

SSC and HSC Exam 2026 Time Table: महाराष्ट्र बोर्डच्या १०वी- १२वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (MSBSHSE) इयत्ता १०वी (ssc) आणि १२ वी hsc बोर्ड परीक्षा २०२६ चे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर केले आहे..फेब्रुवारी आणि मार्च २०२६ या कालावधीत या परीक्षा घेण्यात येणार आहेत. विद्यार्थीना मंडळाच्या अधिकृत वेबसाइट www.mahahsscboard.in वरून वेळापत्रक डाउनलोड करू शकतात..Career Change: 40 व्या वर्षी करिअर बदलायचंय? या क्षेत्रांत आहे भविष्य आणि पैसा दोन्ही!.अधिकृत वेळापत्रकानुसार, महाराष्ट्र दहावी (एसएससी) परीक्षा २० फेब्रुवारी २०२६ पासून दररोज भाषा विषयाच्या पेपरसह सुरू होईल आणि मार्चच्या मध्यापर्यंत चालेल. तर १२ वी एचएससी परीक्षा १० फेब्रुवारी २०२६ पासून इंग्रजी विषयाच्या पेपरसह सुरू होईल..दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष वेळ दिला जाईल. तसेच, नवीन अभ्यासक्रमानुसार, व्यावसायिक आणि ऐच्छिक विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे. बहुतेक परीक्षा सकाळ आणि संध्याकाळच्या सत्रात होतील. सकाळी ११ वाजल्यापासून ते दुपारी १ किंवा २ वाजेपर्यंत, विषयानुसार वेळ निश्चित केली जाते..Egypt Tourism: आनंदाची बातमी! नोव्हेंबरमध्ये उघडणार मिस्रचे ग्रँड म्युझियम, ट्रॅव्हल प्रेमींसाठी नवीन हॉट डेस्टिनेशन.विषयरसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, गणित, जीवशास्त्र, अर्थशास्त्र आणि भाषा यासारख्या प्रमुख विषयांच्या परीक्षा योग्य नियोजनानुसार संपूर्ण महिनाभर विभागांमध्ये घेतल्या जातील. यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्येक प्रमुख पेपर दरम्यान पुरेसा सराव आणि पुनरावृत्ती वेळ मिळेल..मंडळाचा सल्लामंडळाने शाळा आणि पालकांना वेळापत्रक काळजीपूर्वक तपासण्याचे आणि नवीन तारखांनुसार विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासाचे योग्य नियोजन करण्यास मदत करण्याचे आवाहन केले आहे.बोर्ड विद्यार्थ्यांना विशेषतः भाषा, विज्ञान आणि गणित यासारख्या संबंधित पेपर्ससाठी आगाऊ तयारी करण्याचा सल्ला देतो..अधिकृत वेळापत्रक पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा१२वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी वेळापत्रक pdf डाऊनलोड करा१०वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी वेळापत्रक pdf डाऊनलोड करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.