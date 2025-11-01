एज्युकेशन जॉब्स

Maharashtra Board Exam : दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! बोर्ड परीक्षांचे 'फायनल' वेळापत्रक जाहीर, 'या' तारखेपासून परीक्षा सुरू

Maharashtra Board Exam Final Timetable Released : महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाने दहावी-बारावीच्या फेब्रुवारी-मार्च २०२५ मध्ये होणाऱ्या लेखी परीक्षांचे अंतिम वेळापत्रक जाहीर केले, त्यानुसार बारावीची परीक्षा १० फेब्रुवारी आणि दहावीची परीक्षा २० फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे.
HSC and SSC Exams Start Dates Confirmed

HSC and SSC Exams Start Dates Confirmed

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे फेब्रुवारी-मार्चमध्ये घेण्यात येणाऱ्या दहावी-बारावीच्या परीक्षांचे अंतिम वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार, बारावीची परीक्षा १० फेब्रुवारीला तर, दहावीची परीक्षा २० फेब्रुवारीला सुरू होणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
exam
education
student
12th student
10th exam

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com