Maharashtra CET Exam 2026: राज्यात आता वर्षातून दोन सीईटी परीक्षा; विद्यार्थांना मिळणार दुहेरी संधी!

Maharashtra CET 2026 Update: राज्यातील अभियांत्रिकी, आरोग्य विज्ञान आणि एमबीए अभ्यासक्रमांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या सामाजिक प्रवेश परीक्षा (CET) आता दरवर्षी दोन वेळा आयोजित केल्या जाणार आहेत. उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाने घेतलेल्या या महत्वपूर्ण निर्णयाला मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंजुरी दिली आहे. हा बदल शैक्षणिक वर्ष २०२६- २७ पासून लागू होईल. .पहिली सीईटी परीक्षा एप्रिल २०२६ मध्ये, तर दुसरी मे २०२६ मध्ये होणार आहे. या नव्या पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांना गुण सुधारण्याची अधिक संधी मिळणार असून, परीक्षेचा ताण देखील कमी होण्यास मदत होईल..मंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत निर्णय घेतला गेला. पाटील म्हणाले, जेईई परीक्षा राष्ट्रीय स्तरावर वर्षातून दोनदा घेतली जाते. त्याचं धर्तीवर महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनाही अधिक लवचिकता देण्यासाठी राज्य सीईटी दोन टप्प्यांत होणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना किमान एक परीक्षा देणे अनिवार्य असेल. तर दुसरी परीक्षा ही ऐच्छिक राहील. दोन्ही परीक्षा दिल्यास विद्यार्थ्यांच्या सर्वोच्च गुणांच्या आधारे प्रवेश प्रक्रिया होईल. आणि राज्य सीईटी कक्ष लवकरच दोन्ही परीक्षांचे वेळापत्रक आणि नोंदणीसंबंधी माहिती प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे..या निर्णयामुळे स्पर्धा अधिक वाढण्याची शक्यता असेल, तसेच विद्यार्थ्यांवरील मानसिक दडपण कमी होईल, असे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. बैठकीसाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, सीईटी कक्षाचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, आणि तंत्र शिक्षण संचालक डॉ विनोद मोहितकर उपस्थित होते..२०२६ च्या परीक्षासाठी अंदाजे विद्यार्थीची संख्यापीसीएम (इंजिनिअरिंग सीईटी) : सुमारे ५ लाख अधिक विद्यार्थीपीसीबी (हेल्थ सायन्सेस सीईटी) : सुमारे ४ लाख अधिक विद्यार्थीएमबीए/एमएमएस सीईटी : सुमारे १ लाख अधिक विद्यार्थी.