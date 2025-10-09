School Policy: सहशैक्षणिक संस्थांत होणार विलीन; एकमेकांप्रती आदर, संवाद, सहकार्य वाढणार, मुला-मुलींच्या स्वतंत्र शाळा आता बंद

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेत मोठा बदल घडविणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील मुली आणि मुलांसाठी स्वतंत्र शाळा आता राहणार नाहीत. शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने जाहीर केलेल्या नव्या शुद्धिपत्रकानुसार, एकाच कॅम्पसमध्ये चालणाऱ्या मुलींच्या आणि मुलांच्या स्वतंत्र शाळा आता सहशैक्षणिक संस्थांमध्ये विलीन करण्यात येणार आहेत..हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले होते, की मुलींच्या स्वतंत्र शाळांना आता परवानगी देऊ नये.’ या आदेशाचे पालन करत राज्य सरकारने २००३ आणि २००८ मधील पूर्वीच्या प्रस्तावांमध्ये सुधारणा करून हे नवे धोरण लागू केले आहे. .सहशिक्षण हे समानतेचे आणि सामाजिक समतेचे प्रतीक आहे. यातून परस्पर आदर, समज, संवाद आणि सहकार्य वाढते. अधिकृत निवेदनानुसार, ‘सहशिक्षणामुळे शैक्षणिक तसेच अभ्यासेत्तर उपक्रमांमध्ये संतुलित सहभाग वाढतो. .मुले आणि मुली दोघांनाही एकत्र शिकण्याची, आपली अभिव्यक्ती वाढविण्याची आणि आत्मविश्वास विकसित करण्याची संधी मिळते.’ एकसंध जिल्हा शिक्षण माहिती प्रणाली प्लस (यूडीआयएसई) २०२४-२५ अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील १.०८ लाख शाळांपैकी १.५४ टक्के शाळा केवळ मुलींसाठी आणि ०.७४ टक्के शाळा केवळ मुलांसाठी आहेत. त्यामुळे या नव्या निर्णयाचा प्रभाव सुमारे दोन टक्के शाळांवर थेट पडणार आहे..मोठी बातमी! विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी आता मुख्याध्यापकांचीच ‘परीक्षा’; शिक्षण संचालकांनी तातडीने मागविली माहिती, शाळांमध्ये नसलेल्या बाबींची उत्तरेही ‘हो’मध्येच.सकारात्मक परिणाममुले आणि मुली एकाच शैक्षणिक वातावरणात शिकल्याने लिंगभेद कमी होईल.परस्पर संवाद, सहकार्य आणि आदराची भावना वाढेल.सहशिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास, नेतृत्व गुण आणि सामाजिक समज वाढेल.स्वतंत्र शाळा एकत्र केल्याने इमारती, शिक्षक आणि इतर सुविधांचा कार्यक्षम वापर होईल.हे करावे लागतील बदलकाही शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा (स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, सुरक्षाव्यवस्था) सुधारण्याची गरज भासेल.स्वतंत्र वातावरणातून सहशिक्षणाकडे जाण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना थोडा वेळ लागेल.या बदलामुळे सुरवातीला शिस्त, देखरेख आणि वातावरण संतुलित ठेवणे अवघड ठरू शकते.पारंपरिक किंवा सांस्कृतिक विचारसरणीमुळे काही पालक सहशिक्षणास विरोध करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.