एज्युकेशन जॉब्स

School Policy: सहशैक्षणिक संस्थांत होणार विलीन; एकमेकांप्रती आदर, संवाद, सहकार्य वाढणार, मुला-मुलींच्या स्वतंत्र शाळा आता बंद

Maharashtra Government Ends Single-Gender Schools: राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेत मोठा बदल घडविणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील मुली आणि मुलांसाठी स्वतंत्र शाळा आता राहणार नाहीत.
School Policy

School Policy

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेत मोठा बदल घडविणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील मुली आणि मुलांसाठी स्वतंत्र शाळा आता राहणार नाहीत. शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने जाहीर केलेल्या नव्या शुद्धिपत्रकानुसार, एकाच कॅम्पसमध्ये चालणाऱ्या मुलींच्या आणि मुलांच्या स्वतंत्र शाळा आता सहशैक्षणिक संस्थांमध्ये विलीन करण्यात येणार आहेत.

Loading content, please wait...
education
school
policy
Court
Benefit

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com