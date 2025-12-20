एज्युकेशन जॉब्स

Maharashtra Govt Scheme: आनंदी बातमी! या जोडप्यांना महाराष्ट्र सरकारकडून मिळणार 1.5–2.5 लाख रुपये; अर्ज कसा करावा ते जाणून घ्या

Disabled Marriage Incentive Scheme: महाराष्ट्र सरकारने दिव्यांग व्यक्तींसाठी विवाह प्रोत्साहन योजना सुरु केली आहे. या योजनेअंतर्गत वर किंवा वधू दिव्यांग असल्यास 1.5 लाख रुपये अनुदान मिळू शकते
Marriage Promotion Scheme

Monika Shinde
Disabled Marriage Promotion Scheme: महाराष्ट्र सरकारने दिव्यांग व्यक्तींसाठी एक खास योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, दिव्यांग व्यक्तींना विवाह करताना १.५ लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. जर नवरा आणि बायको दोघेही दिव्यांग असतील, तर सरकार २.५० लाख रुपये देणार आहे.

