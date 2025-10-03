Maharashtra Land Records Recruitment: महाराष्ट्राच्या भूमी अभिलेख विभागात मेगा भरती सुरु; जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज करण्याची अंतिम तारीख

Maharashtra Land Records Department Mega Recruitment 2025: महाराष्ट्रात बेरोजगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे नोकरी मिळवणे अधिक अवघड होत आहे. याचा विचार करून राज्य शासनाने भूमी अभिलेख विभागात भूकरमापक (Land Surveyor) पदांसाठी १ ऑक्टोबर २०२५ पासून अर्ज प्रक्रिया सुरु झाली असून अर्जाची अंतिम तारीख २४ ऑक्टोबर आहे..या भरतीद्वारे एकूण 903 रिक्त जागा भरण्यात येणार आहेत आणि राज्यातील विविध विभागामध्ये ही भरती राबवली जात आहे. तरी इच्छुक उमेदवारांनी mahabhumi.gov.in या वेबसाइटवर किंवा Bhumi Abhilekh Recruitment 2025 pdf डाउनलोड करून अधिक माहिती घेऊ शकता. चला तर, जाणून घेऊयात या पदासाठी पात्रता काय आहे..Dussehra 2025: चक्क...या गावात होते रावणाची पूजा? काय आहे नेमकी परंपरा जाणून घेऊयात.विभागनिहाय पदसंख्यापुणे विभाग: 83कोकण विभाग: 259नाशिक विभाग : 124छत्रपती संभाजीनगर विभाग : 210अमरावती विभाग : 117नागपूर विभाग: 110एकूण : 903.पात्रता(i) स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविका (सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा) किंवा(ii) 10वी उत्तीर्ण आणि ITI (सर्वेक्षक) प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.याशिवाय, उमेदवाराकडे मराठी टंकलेखन कमीतकमी 30 शब्द प्रति मिनिट आणि इंग्रजी टंकलेखन कमीतकमी 40 शब्द प्रति मिनिट या गतीसह शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंवा संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.वयोमर्यादाअर्ज करणाऱ्या उमेदवाराचे वय २४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी किमान १८ वर्षे आणि जास्तीत जास्त ३८ वर्षे असावे. मागासवर्गीय उमेदवारांना वयोमर्यादेत ५ वर्षांची सूट दिली जाईल..October Long Weekend: ऑक्टोबर महिन्यात फिरायला जायचं विचार करताय? मग ‘लाँग वीकेंड्स’साठी या तारखा लक्षात ठेवा.अर्ज करण्याची महत्त्वाची माहितीअर्ज सुरु होण्याची तारीख: 1 ऑक्टोबर 2025अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: 24 ऑक्टोबर 2025अर्ज करण्याची पद्धत: फक्त ऑनलाईनऑनलाइन अर्ज लिंक: ibpsreg.ibps.in/gomsep25परीक्षा शुल्कसामान्य प्रवर्ग (Open Category): 1000/-मागासवर्गीय उमेदवार (Reserved Categories): 900/-.FAQs1. महाराष्ट्र भूमी अभिलेख विभागाची भरती कधी सुरु झाली? (When did the Maharashtra Land Records Department recruitment start?)भरतीची प्रक्रिया सध्या सुरु आहे आणि अंतिम तारीख नजिक आहे.2. अर्ज करण्यासाठी पात्रता काय आहे? (What are the eligibility criteria for applying?)पात्रता जाहिरातीत नमूद केलेल्या शैक्षणिक व वयमर्यादेनुसार ठरवलेली आहे.3. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख कधी आहे? (What is the last date to apply?)अंतिम तारीख विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर तपासावी.4. अर्ज कसा करायचा? (How to apply?)अर्ज ऑनलाइन पोर्टलवरून भरावा लागतो, अधिकृत वेबसाईटवरून..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.