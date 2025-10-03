एज्युकेशन जॉब्स

Maharashtra Land Records Recruitment: महाराष्ट्राच्या भूमी अभिलेख विभागात मेगा भरती सुरु; जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज करण्याची अंतिम तारीख

Eligibility for Land Records Recruitment: नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आता १ ऑक्टोबर पासून भूमी अभिलेख विभागातील भूकरमापक पदांसाठी एकूण 903 जगाची भरती जाहीर झाली आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांनी लगेच तयारीला लागावं आणि सरकारी नोकरी मिळवण्याची संधी साधावी. चला तर, या पदासाठी पात्रता काय आहे ते जाणून घेऊयात
Maharashtra Land Records Department Mega Recruitment 2025: महाराष्ट्रात बेरोजगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे नोकरी मिळवणे अधिक अवघड होत आहे. याचा विचार करून राज्य शासनाने भूमी अभिलेख विभागात भूकरमापक (Land Surveyor) पदांसाठी १ ऑक्टोबर २०२५ पासून अर्ज प्रक्रिया सुरु झाली असून अर्जाची अंतिम तारीख २४ ऑक्टोबर आहे.

