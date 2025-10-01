एज्युकेशन जॉब्स

Education News: शिक्षण राज्यमंत्र्यांच्या पुढाकाराने आज नागपुरात होणार बैठक; टेट संबंधात होणार शिक्षक संघटनांसह चर्चा

Maharashtra teachers protest against compulsory TET exam : महाराष्ट्रातील शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या सक्तीच्या निर्णयावरुन शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपुरात आज महत्त्वाची बैठक होणार आहे.
वर्धा : शिक्षक पात्रता परीक्षा सक्तीच्या मुद्द्यावर राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी, तसेच अन्य मुद्द्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य सर्व शिक्षक संघटनांचे व्यासपीठाच्या माध्यमातून शनिवारी (ता. ४) रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात प्राथमिक शिक्षक संघटनांनी एकत्र येत मोर्चाचे आयोजन केले आहे.

