Education News: शिक्षण राज्यमंत्र्यांच्या पुढाकाराने आज नागपुरात होणार बैठक; टेट संबंधात होणार शिक्षक संघटनांसह चर्चा

वर्धा : शिक्षक पात्रता परीक्षा सक्तीच्या मुद्द्यावर राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी, तसेच अन्य मुद्द्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य सर्व शिक्षक संघटनांचे व्यासपीठाच्या माध्यमातून शनिवारी (ता. ४) रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात प्राथमिक शिक्षक संघटनांनी एकत्र येत मोर्चाचे आयोजन केले आहे. .या पार्श्वभूमीवर राज्याचे गृह, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या पुढाकाराने रवी भवन, नागपूर येथे बुधवारी (ता. १) शिक्षक संघटनांच्या राज्यस्तरीय पदाधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित केल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे प्रदेशाध्यक्ष विजय कोंबे यांनी दिली आहे..सर्वोच्च न्यायालयाने एका अपिलाच्या प्रकरणावर निर्णय देताना प्राथमिक शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा एक सप्टेंबर २०२७ पर्यंत उत्तीर्ण करण्याचे आदेश काढले आहेत. ५३ वर्षांपेक्षा कमी वय असणारे जे शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण करणार नाहीत, अशांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेण्याचे अथवा शासनाने त्यांना सेवामुक्त करण्याचे निर्णयात नमूद आहे..राज्य शासनाने २३ ऑगस्ट २०१३ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार २०१३ नंतर सेवेत येणाऱ्या शिक्षकांसाठी टीईटी अनिवार्य केली आहे. त्याप्रमाणे राज्यात नवीन भरती पवित्र पोर्टलने होत आहे. परंतु, ज्या शिक्षकांनी त्या-त्या काळात असणारी शैक्षणिक, व्यावसायिक पात्रता पूर्ण करून सेवाप्रवेश स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण करून नोकरी मिळवली आहे. अशा १२ ते ३३ वर्षे सेवा झालेल्या शिक्षकांना टीईटीची सक्ती योग्य नसल्याची भूमिका शिक्षकांची आहे..Education News : टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास नोकरी सोडावी लागणार; शिक्षकांमध्ये भीतीचे वातावरण.राज्यातील शिक्षकांच्या बाबतीत न्यायसंगत भूमिका घ्यावी या संबंधाने महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने शालेय शिक्षण राज्यमंत्री ना. पंकज भोयर यांचेकडे सतत पाठपुरावा केला.त्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी (ता. १) मोर्चाचे आयोजन करणाऱ्या शिक्षक संघटनांच्या राज्यस्तरीय पदाधिकाऱ्यांची बैठक रवी भवन नागपूर येथे सकाळी ११ वाजता होत असल्याचे पत्र शिक्षण राज्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव यांनी काढले आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर राहणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.