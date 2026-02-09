MPSC Recruitment Update

MPSC Recruitment Update

MPSC Recruitment Update : स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी! 2 लाख 17 हजारांहून अधिक पदांची होणार भरती? परीक्षा व भरती प्रक्रियेतही बदलांची शक्यता

MPSC Recruitment Update News : राज्यातील सरकारी विभागांतील मोठ्या प्रमाणावरील रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाने भरती प्रक्रियेला वेग देण्याचा निर्णय घेतला असून एमपीएससीतही बदल अपेक्षित आहेत.
ईश्वरपूर : राज्यातील स्पर्धा परीक्षा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी येत्या काळात मोठ्या प्रमाणात भरतीचे संकेत (Maharashtra Government Jobs) आहेत. सरकारी विभागांतील मोठ्या प्रमाणावरील रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय होत असताना, दुसरीकडे ‘एमपीएससी’च्या परीक्षा व भरती प्रक्रियेतही महत्त्वपूर्ण बदलांचे संकेत आहेत. दीर्घकाळ प्रलंबित भरती, परीक्षा विलंब आणि नियमांतील अडथळे यावर उपाययोजना होण्याची अपेक्षा आहे.

