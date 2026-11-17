Pune: नर्सरी आणि केजीच्या प्रवेशासाठी मुलांच्या मुलाखती घेणे, लेखी किंवा तोंडी परीक्षा घेणे तसेच पालकांकडून देणगी किंवा अतिरिक्त शुल्क मागणे, यावर महाराष्ट्र सरकारने बंदी घातली आहे. प्रवेशप्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने खासगी शाळांसाठी चार पानी एसओपी (SOP) तयार केली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे..मनसे विद्यार्थी सेनेच्या पाठपुराव्याला यशपुण्यातील पूर्वप्राथमिक प्रवेश प्रक्रियेत काही शाळांकडून मुलाखती, चाचण्या आणि अनधिकृत शुल्काची मागणी होत असल्याच्या तक्रारी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने केल्या होत्या. संघटनेने प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडे निवेदन देऊन प्रवेशासाठी एकसमान, पारदर्शक आणि परवडणारी नियमावली लागू करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर ही नियमावली तयार करण्यात आली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Devendra Fadnavis: अजित पवारांच्या अपघाताचा चौकशी अहवाल लवकर यावा: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची अपेक्षा.शाळांना कोणते नियम लागू?नव्या नियमांनुसार मुलांची किंवा पालकांची मुलाखत घेता येणार नाही. प्रवेशासाठी लेखी अथवा तोंडी चाचणीही घेता येणार नाही. सरकारी नियमानुसार ठरवलेल्या शुल्काव्यतिरिक्त देणगी किंवा अतिरिक्त रक्कम मागता येणार नाही..PhD Admission 2026: ‘पीएच.डी.’च्या ४४८ जागांसाठी १८०० अर्ज! २२, २३ नोव्हेंबरला ‘पेट’; तीनवेळा नजर हालली की आपोआप व्हाल ‘आऊट.शाळांना प्रवेश अर्ज, शुल्क रचना, पावत्या आणि लागू असेल तेथे सोडतीची नोंद ठेवावी लागेल. प्रवेशासंबंधी माहिती दर्शनी भागात प्रसिद्ध करणे आणि तक्रार निवारण व्यवस्था उभारणेही बंधनकारक आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास पालक संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करू शकतात..प्रवेशासाठी वयोमर्यादाही निश्चित२०२७-२८ या शैक्षणिक वर्षापासून नर्सरी प्रवेशासाठी किमान तीन वर्षे वय आवश्यक असेल. ज्युनिअर केजीसाठी चार वर्षे, सिनिअर केजीसाठी पाच वर्षे आणि पहिलीच्या प्रवेशासाठी सहा वर्षे वय निश्चित करण्यात आले आहे. वयाची गणना संबंधित वर्षाच्या ३० जूनपर्यंत केली जाणार आहे..या नियमांमुळे पूर्वप्राथमिक प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यास मदत होईल. मुलांच्या क्षमतेची चाचणी किंवा पालकांच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित प्रवेश देण्याच्या पद्धतीला आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.