Maharashtra Police Bharti 2025: महाराष्ट्र पोलीस भरतीसाठी अर्ज, पात्रता, वय आणि शारीरिक अटी काय आहेत? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर

Maharashtra Police Job Vacancy 2025: महाराष्ट्र पोलीस भरती २०२५ सुरू झाली असून यात एकूण १५,३०० पदे उपलब्ध आहेत. यात भरतीत पोलीस शिपाई, SRPF, वाहन चालक, बॅन्डस्मन आणि कारागृह शिपाई या पदांचा समावेश आहे..अर्ज प्रक्रिया सुरू असून अर्जाची शेवटची तारीख 30 नोव्हेंबर 2025 आहे. तुम्ही पोलीस भरतीची तयारी करत असाल तर जाणून घेऊया या भरतीसाठी अर्ज, पात्रता, वयोमर्यादा, शारीरिक अटी आणि इतर महत्वाच्या बाबी कोणत्या आहेत..पदांचा तपशीलपोलीस शिपाई : 12,624पोलीस शिपाई - वाहन चालक: 515पोलीस शिपाई - SRPF: 1,566पोलीस बॅन्डस्मन: 113कारागृह शिपाई (Prison Constable): 554एकूण: 15,300युनिट नुसार रिक्त पदेमुंबई – 2,643पुणे शहर – 1,968ठाणे शहर – 654नागपूर शहर – 725इतर जिल्ह्यांमध्ये विविध पदे (संपूर्ण माहिती अर्जाच्या अधिकृत जाहिरातीमध्ये तपासावी).शैक्षणिक पात्रतापोलीस शिपाई, पोलीस शिपाई-वाहन चालक, पोलीस शिपाई-SRPF आणि कारागृह शिपाई: इयत्ता 12 वी उत्तीर्णपोलीस बॅन्डस्मन: इयत्ता 10 वी उत्तीर्णशारीरिक पात्रताउंची:पुरुष : किमान 165 सेमीमहिला : किमान 155 सेमीछाती (फक्त पुरुषांसाठी):न फुगवता: 79 सेमीफुगवून : 84 सेमी.शारीरिक परीक्षापुरुषांसाठी 1600 मीटर धावणे तर 100 मीटर गोळा फेक यात ५० पैकी १५ गुण आवश्यक आहे.महिलांसाठी 800 मीटर धावणे तर 100 मीटर गोळा फेक यात ५० पैकी १५ गुण आवश्यक आहे.वयाची अट (३० नोव्हेंबर २०२५ रोजी)पोलीस शिपाई, बॅन्डस्मन आणि कारागृह शिपाई: 18–28 वर्षेपोलीस शिपाई-वाहन चालक: 19–28 वर्षेपोलीस शिपाई-SRPF: 18–25 वर्षेमागास प्रवर्गासाठी 5 वर्षे सूटअर्ज प्रक्रिया आणि फीअर्ज करण्याची पद्धत: ऑनलाइनअर्ज फी:खुला प्रवर्ग : 450मागास प्रवर्ग: 350.