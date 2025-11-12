एज्युकेशन जॉब्स

Maharashtra Police Bharti 2025: महाराष्ट्र पोलीस भरतीसाठी अर्ज, पात्रता, वय आणि शारीरिक अटी काय आहेत? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर

Eligibility Criteria for Maharashtra Police Jobs: महाराष्ट्र पोलीस भरती सुरू झाली आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३० नोव्हेंबर आहे. चला तर जाणून घेऊयात या लेखातून अर्ज कसा करावा, पात्रता, वयोमर्यादा आणि शारीरिक अटी काय आहेत
Monika Shinde
Maharashtra Police Job Vacancy 2025: महाराष्ट्र पोलीस भरती २०२५ सुरू झाली असून यात एकूण १५,३०० पदे उपलब्ध आहेत. यात भरतीत पोलीस शिपाई, SRPF, वाहन चालक, बॅन्डस्मन आणि कारागृह शिपाई या पदांचा समावेश आहे.

