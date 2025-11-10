Maharashtra Police Bharti 2025: महाराष्ट्र पोलीस भरतीसाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती? वाचा संपूर्ण यादी एका क्लिकवर

List of Documents Required For Maharashtra Police Bharti: महाराष्ट्र पोलीस भरतीसाठी दरवर्षी हजारो उमेदवार अर्ज करतात. यात पोलीस शिपाई, हेड कॉन्स्टेबल आणि इतर पदांसाठी भरती प्रक्रिया खूप काटेकोर असते. जर तुम्ही पोलीस भरतीची तयारी करत असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी अत्यंत महत्वाची आहे..महाराष्ट्र पोलीस भरतीसाठी अर्ज करताना फक्त शारीरिक आणि लेखी परीक्षा नाही तर कागदपत्रांची पडताळणी ही अंतिम टप्पा खूप महत्वाचा असतो.योग्य कागदपत्रे नसल्यास उमेदवाराची निवड अंतिम होत नाही. म्हणून भरतीसाठी अर्ज करण्यापूर्वी सर्व आवश्यक कागदपत्रांची तयारी ठेवणे खूप गरजेचे आहे..EPFO Scheme: EPFO कडून मोठी घोषणा! फक्त नोंदणी करा आणि घ्या १५,००० रुपयांचा थेट लाभ; जाणून घ्या कोणाला मिळणार फायदा.आवश्यक कागदपत्रांची यादी- १० वीचे गुणपत्रक आणि बोर्ड प्रमाणपत्र- १२ वीचे गुणपत्रक आणि बोर्ड प्रमाणपत्र- उच्च शिक्षणाचे प्रमाणपत्र (डिप्लोमा/पदवी असल्यास)- शाळा सोडल्याचा दाखला / बोनाफाईड प्रमाणपत्र- जन्मतारीख / वय प्रमाणपत्र (Birth Certificate / Domicile Certificate)- अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate)- जातीचे प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)- जात वैधता प्रमाणपत्र.- नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) प्रमाणपत्र- ड्रायव्हिंग लायसन्स (ड्रायव्हर पदासाठी)- महिला उमेदवारांसाठी ३०% आरक्षणाचे प्रमाणपत्र- प्रकल्पग्रस्त / भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र- खेळाडू प्रमाणपत्र (राज्य / राष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा दिल्यास)- होमगार्ड सेवा प्रमाणपत्र (१०९५ दिवसांचे असल्यास)- माजी सैनिक उमेदवारांसाठी डिस्चार्ज कार्ड / आर्मी ग्रॅज्युएशन प्रमाणपत्र- संगणक परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र (MSCIT / तत्सम).UPSC IFS Main Exam 2025: UPSC IFS मुख्य परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर; आता असे करा डाउनलोड.- पोलीस पाल्य प्रमाणपत्र- अंशकालीन पदवीधर / तात्पुरते प्रमाणपत्र- अनाथ प्रमाणपत्र (अनाथ आरक्षणासाठी)- आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र- अलीकडील ५ पासपोर्ट साईज फोटोनावात बदल झाल्यास शासकीय राजपत्रातील प्रत / प्रतिज्ञापत्र.खेळाडू वर्गासाठी विशेष माहितीराज्य किंवा राष्ट्रीय स्तरावर खेळात प्रावीण्य मिळवलेले उमेदवार स्पोर्ट्स क्वोटा अंतर्गत पोलीस भरतीस पात्र ठरतात. खेळामुळे शारीरिक क्षमता वाढते, जे शारीरिक चाचण्यांमध्ये मदत करते..महत्त्वाच्या सूचनासर्व प्रमाणपत्रे मूळ आणि प्रमाणित प्रतीसह तयार ठेवा.शासकीय मान्य स्वरूपात असलेली कागदपत्रे सादर करा.पडताळणीदरम्यान अधिकारी मागतील ती सर्व प्रमाणपत्रे तत्काळ सादर करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.