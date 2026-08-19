प्रज्ञाविकासाचा राजमार्ग : महाराष्ट्र प्रज्ञा शोध परीक्षा

जयवंत बोरसे, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शकशालेय आणि महाविद्यालयीन स्तरावरील प्रचलित अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पद्धती प्रज्ञावंतांचा शोध घेऊन प्रोत्साहन देण्यास, तसेच त्यांच्या बुद्धीला न्याय देण्यास अपुऱ्या पडतात. अशा विद्यार्थ्यांना ओळखणे आणि त्यांना प्रोत्साहन देणे या उद्देशाने १९९२पासून आयोजित केली जाणारी महाराष्ट्र प्रज्ञा शोध परीक्षा ही प्रतिष्ठित स्पर्धा परीक्षा आहे. पुणे येथील एन. वाडिया महाविद्यालयातील प्रज्ञा शोध व सर्वोत्कृष्टता केंद्राद्वारे आयोजित ही परीक्षा शैक्षणिक उत्कृष्टतेला चालना देण्यात महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरली आहे. .परीक्षेची उद्दिष्टे प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांचा शोध घेणे शैक्षणिक उत्कृष्टतेच्या संस्कृतीला प्रोत्साहन देणे. उत्कृष्ट कामगिरीला शिष्यवृत्ती व सन्मान देऊन पुरस्कृत करणे.व्याप्तीमहाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा आणि गुजरातपरीक्षेची पात्रता ः इ. आठवी, नववी आणि दहावीमध्ये शिकणारे विद्यार्थीपरीक्षेचे माध्यम ः इंग्रजी, मराठी, हिंदी, गुजराती आणि उर्दू.परीक्षा नोंदणी प्रक्रिया आणि शुल्कनोंदणी ः वैयक्तिकरित्या किंवा शाळेमार्फतऑफलाइन किंवा अधिकृत संकेतस्थळhttps://www.mtsexam.orgवर ऑनलाइन अर्जपुरस्कार आणि पारितोषिकेराज्य, जिल्हा व तालुका स्तर पारितोषिकेविशेष, उत्तेजनार्थ, गुणवत्ता पारितोषिकेमाध्यमनिहाय सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्यास पारितोषिकलेखी परीक्षेत २०० पैकी ७० किंवा अधिक गुण मिळवणाऱ्या प्रमाणपत्रपरीक्षेचा मागोवाया परीक्षेने गेल्या ३३ वर्षात यशाची अनेक शिखरे पादाक्रांत केली आहेत. या परीक्षेच्या आयोजनास सुरुवात झाल्यानंतर राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परीक्षेच्या निकालामध्ये संपूर्ण देशामध्ये महाराष्ट्र राज्य सलग अनेक वर्षे प्रथम क्रमांकावर राहिले आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या परीक्षेतील सहभागही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे..मागील काही वर्षात महाराष्ट्र प्रज्ञा शोध परीक्षेमध्ये यशस्वी झालेले अनेक विद्यार्थी हे गणित, विज्ञान विषयातील ऑलिम्पियाड परीक्षा, इंजिनिअरिंग प्रवेशासाठी जेईई, मेन, जेईई ॲडव्हान्स, एमएचटी-सीईटी, मेडिकल, डेंटल प्रवेशासाठी राष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात येणारी ‘नीट’ प्रवेश परीक्षा, प्रवेश परीक्षा एनडीए तसेच आयआयएम, आयआयटी, एसएसबी, युपीएससी, एमपीएससी, एमबीए विविध अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशित झोलेले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.