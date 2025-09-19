Professor Recruitment: आनंदाची बातमी! राज्यात लवकरच ६२०० प्राध्यापकांची मेगा भरती; वाचा याबाबत सविस्तर माहिती

थोडक्यात:राज्यात येत्या महिनाभरात ६२०० प्राध्यापक आणि २९०० शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर भरती होणार आहे.उच्च महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये भरतीसाठी वित्त विभागाने मान्यता दिली असून, प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल.भरती प्रक्रिया दोन वर्षांच्या थांब्यांनंतर मार्गी लागणार असून, लवकरच अधिकृत अधिसूचना जाहीर होणार आहे..Maharashtra Professor Jobs: महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी आनंदाची बातमी आली आहे. राज्यातील उच्च महाविद्यालयांमध्ये ५५०० हून अधिक प्राध्यापकांच्या भरतीसाठी आणि विद्यापीठांमध्ये ७०० पदांसाठी वित्त विभागाने मंजुरी दिली आहे. ही संपूर्ण भरती प्रक्रिया येत्या महिनाभरात सुरु होण्याची अपेक्षा आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे..अकृषिक विद्यापीठांमध्ये एकूण २९०० प्राध्यापक पदांपैकी २२९० प्राध्यापकांची भरती झाली आहे, तर उर्वरित ७०० प्राध्यापकांची भरती येत्या महिन्याभरात होणार आहे, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. सोलापूर, पुणे आणि इतर विद्यापीठांमधील प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, १५ दिवसांत मुलाखती घेऊन ती पूर्ण केली जाईल..Garba Look Tips: दांडिया नाईटला जाणार आहात? मग ट्राय करा असा 'गरबा विथ ग्लॅम' गुजराती लुक!.या भरतीत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ आणि १०९ उच्च महाविद्यालयांतील रिक्त प्राध्यापक पदांचा समावेश आहे. मागील दोन वर्षांपासून भरती प्रक्रिया मतभेदांमुळे थांबलेली होती, पण आता वित्त विभागाच्या मंजुरीमुळे विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी मार्ग मोकळा झाला आहे..लवकरच या भरतीसंबंधी अधिकृत अधिसूचना जाहीर केली जाईल आणि त्यानंतर भरती प्रक्रिया सुरळीतपणे सुरु केली जाईल. प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी ही मोठी संधी आहे..Medical Admission 2025: वैद्यकीय प्रवेशासाठी दुसऱ्या फेरीचे वेळापत्रक जाहीर; आता निवड यादीकडे सर्वांचे लक्ष.FAQs1. भरती प्रक्रिया कधी सुरु होणार आहे? (When will the recruitment process start?)भरती प्रक्रिया येत्या महिनाभरात सुरू होण्याची शक्यता आहे.2. या भरतीत किती पदे आहेत? (How many vacancies are there in this recruitment?)एकूण ६२०० प्राध्यापक आणि २९०० शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदांसाठी भरती होणार आहे.3. भरती प्रक्रिया का थांबलेली होती? (Why was the recruitment process delayed?)मतभेदांमुळे आणि नियमांच्या वादामुळे भरती प्रक्रिया दोन वर्षे थांबलेली होती.4. भरतीसंबंधी अधिकृत माहिती कुठे मिळेल? (Where can we get official information about the recruitment?)लवकरच भरतीसंबंधी अधिकृत अधिसूचना जाहीर केली जाईल आणि त्यानंतर अधिक माहिती उपलब्ध होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.