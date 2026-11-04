प्राध्यापक भरतीचे नियम बदलणार? महाविद्यालयांसाठी 'नेट-सेट' अनिवार्य; पीएचडीची अट शिथिल? उच्च शिक्षण विभागाची हालचाल

NET-SET Criteria for Assistant Professors: राज्यभरातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयीन स्तरावर प्राध्यापक, साहाय्यक प्राध्यापक तसेच सहयोगी प्राध्यापक पदांच्या भरती प्रक्रियेला वेग आला आहे. दरम्यान, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महाविद्यालयीन प्राध्यापक पदांच्या भरतीसाठी आता फक्त 'नेट' (NET) आणि 'सेट' (SET) परीक्षांचा निकष लागू करण्याबाबत गांभीर्याने विचार सुरू असून, यासंदर्भातील शासन निर्णय लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या नव्या धोरणामुळे महाविद्यालयांमधील भरतीसाठी पीएचडीची अट शिथिल होणार असली, तरी विद्यापीठ स्तरावरील भरतीसाठी पीएचडीचा नियम कायम राहणार आहे..पार्श्वभूमी आणि नियमांचा इतिहासकाही काळापूर्वी राज्यातील विविध महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची पदे पदव्युत्तर पदवीच्या निकषांवर भरली जात होती आणि त्यानंतर एम.फिल व पीएचडी धारकांना प्राधान्य दिले जात असे.१९८६ मध्ये मेहेरोत्रा आयोगाने काही पीएचडी प्रबंधांच्या गुणवत्तेवर ताशेरे ओढत प्राध्यापक पदासाठी राष्ट्रीय स्तरावर एकच निकष असावा, अशी शिफारस केली होती. त्यानंतर 'नेट' आणि 'सेट' परीक्षा अस्तित्वात आल्या..Career Guide: नर्सिंग क्षेत्रात करिअर करायचे आहे? जाणून घ्या कोर्सेस, पात्रता, NEET आणि प्रवेश प्रक्रिया!.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ६ मार्च २००७ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात स्पष्ट केले होते की, एम.फिल आणि पीएचडी धारकांना नेट-सेटमधून कोणतीही सूट देता येणार नाही. त्यानंतर उच्च शिक्षण विभाग आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) २००९ मध्ये नव्या नियमावलीनुसार सवलत नाकारली.राज्यात पूर्वी एम.फिलच्या आधारे झालेल्या काही नियुक्त्यांमुळे सरकारी निधीचा अपव्यय झाल्याचा आक्षेप ‘नॅशनल फोरम फॉर क्वालिटी एज्युकेशन’ने १३ ऑगस्ट २००९ ला तत्कालीन राज्यापालांकडे नोंदवला होता. राज्यपालांच्या निर्देशानंतर १७ मे २०१० रोजी उच्च शिक्षण विभागाने काही नियुक्त्या बेकायदा असल्याचे मान्य केले होते..आता बदललेली रचनाउच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यभरात सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गुणवत्ता राखण्यासाठी स्पष्ट धोरण आखण्यात आले आहे-महाविद्यालयांसाठी: महाविद्यालयीन स्तरावरील प्राध्यापक पदांच्या भरतीत नेट-सेट परीक्षा उत्तीर्ण असणे हाच मुख्य आणि अनिवार्य पात्रतेचा निकष असेल. येथे पीएचडीची अट शिथिल करण्यात येणार असून, नेट-सेट पास असणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.विद्यापीठांसाठी: विद्यापीठ स्तरावरील प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत मात्र पीएचडीचा (Ph.D.) निकष पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आला आहे..NEET UG 2026: MBBS च्या दोन हजार रिक्त जागांवर प्रवेशाची अंतिम संधी; आजपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.