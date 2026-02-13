एज्युकेशन जॉब्स

Teaching Jobs: मोठी बातमी! महाराष्ट्रात ५,५०० प्राध्यापक पदांसाठी भरती जाहीर; लवकरच सुरू होणार अर्ज प्रक्रिया

Eligibility Criteria for Maharashtra Professor Recruitment 2026: महाराष्ट्रातील शिक्षकांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे. राज्य सरकारने पाच हजाराहून अधिक प्राध्यापक पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. आचारसंहिता संपल्यावर लवकरच अर्ज प्रक्रिया सुरू होईल.
Maharashtra Pradhyapak Bharti 2026

Maharashtra Pradhyapak Bharti 2026

esakal

Monika Shinde
Updated on

Maharashtra Teacher Recruitment: महाराष्ट्रातील शिक्षकांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे. राज्य सरकारने पाच हजाराहून अधिक प्राध्यापक पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या भरतीची घोषणा केली आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
professor recruitment
professor
professor association
vacancy
vacancies
Goverment Job
Job News
Assistant Professor
Government job vacancies

Related Stories

No stories found.