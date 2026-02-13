Teaching Jobs: मोठी बातमी! महाराष्ट्रात ५,५०० प्राध्यापक पदांसाठी भरती जाहीर; लवकरच सुरू होणार अर्ज प्रक्रिया

Maharashtra Teacher Recruitment: महाराष्ट्रातील शिक्षकांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे. राज्य सरकारने पाच हजाराहून अधिक प्राध्यापक पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या भरतीची घोषणा केली आहे. .राज्यातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये रिक्त असलेल्या प्राध्यापक जागा भरल्या जातील, ज्यामुळे उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा आहे..UPSC CSE Prelims 2026 ची भरती जाहीर; उमेदवारांना 'या' तारखेपर्यंत करता येणार अर्ज.महात्मा एज्युकेशन सोसायटीच्या प्रकल्पातून साकारलेल्या पिल्लई विद्यापीठ, नवी मुंबईचे भव्य उदघाटन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते पार पडले. त्यावेळी ते बोलताना म्हणाले की, राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये सुमारे ११ हजार रिक्त जागा आहेत..यापैकी ५,५०० पदांसाठी मंजुरी मिळाली आहे. याशिवाय विद्यापीठांमध्ये ७०० प्राध्यापकांच्या जागा लवकरच भरल्या जातील, ही भरती काही वर्षांपासून रखडलेली असल्याने याबाबत राज्य सरकारने अत्यंत एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे..PNB Recruitment 2026: फ्रेशर्ससाठी नोकरीची सुवर्णसंधी! पंजाब नेशनल बँकमध्ये ५,१३८ पदांसाठी भरती सुरू; जाणून घ्या अर्जाची शेवटची तारीख.राज्यातील इतर नोकरभरतीमहाराष्ट्रात लवकरच ७० हजार विविध पदांसाठी भरती केली जाणार आहे.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे लवकरच २० हजार पदे भरली जाणार आहेत.राज्य शासनाच्या इतर विभागांमध्ये देखील भरती केली जाईल.यामुळे विविध विभागांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा होईल.सरकारने यासंदर्भातील नियमावली आणि भरती प्रक्रियेतील सुधारणा लवकरच जाहीर करण्याचे संकेत दिले आहेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.