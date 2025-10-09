एज्युकेशन जॉब्स

MPSC Group C Recruitment 2026: ‘एमपीएससी’कडून गट क संवर्गातील ९३८ पदांसाठी अर्जप्रक्रिया सुरू

Maharashtra Jobs:महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून महाराष्ट्र गट ‘क’ सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. ९३८ पदांच्या भरतीसाठी पूर्वपरीक्षा घेण्यात येणार आहे.
MPSC Group C Recruitment 2026

MPSC Group C Recruitment 2026

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून महाराष्ट्र गट ‘क’ सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. ९३८ पदांच्या भरतीसाठी पूर्वपरीक्षा घेण्यात येणार आहे.

Loading content, please wait...
education
Recruitment
job
MPSC Exam
mpsc

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com