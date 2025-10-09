MPSC Group C Recruitment 2026: ‘एमपीएससी’कडून गट क संवर्गातील ९३८ पदांसाठी अर्जप्रक्रिया सुरू

छत्रपती संभाजीनगर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून महाराष्ट्र गट ‘क’ सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. ९३८ पदांच्या भरतीसाठी पूर्वपरीक्षा घेण्यात येणार आहे..ही परीक्षा चार जानेवारी २०२६ ला उद्योग निरीक्षक नऊ जागा, तांत्रिक सहायक चार जागा, कर सहायक ७३ जागा आणि लिपिक टंकलेखकपदाच्या ८५२ जागांसाठी होणार आहे. गट क संयुक्त पूर्वपरीक्षा आणि त्यानंतर मुख्य परीक्षा घेतली जाईल. पूर्वपरीक्षा १०० गुणांसाठी असेल, तर संयुक्त मुख्य परीक्षा ४०० गुणांची असेल..लिपिक टंकलेखक आणि कर सहायकपदासाठी टंकलेखन कौशल्य चाचणी द्यावी लागणार आहे. पूर्वपरीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्जप्रक्रिया सुरू झाली असून, अंतिम मुदत २७ ऑक्टोबर आहे. .महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या महाराष्ट्र गट क सेवा परीक्षेला अर्ज करणारा उमेदवार भारतीय असणे आवश्यक आहे. उद्योग निरीक्षक, गट-क संवर्ग वगळता इतर संवर्गांसाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी उमेदवाराकडे असणे आवश्यक आहे..MPSC Group C 2025: आनंदाची बातमी! MPSC कडून 'गट क' सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध; जाणून घ्या अर्जाची शेवटची तारीख.ही परीक्षा दोन टप्प्यांत पार पडणार आहे. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तरुण,तरुणींना ही एक मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.