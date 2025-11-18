Maharashtra Scholarship Exam: विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! शिष्यवृत्ती परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर; अर्ज प्रक्रिया सुरू

एज्युकेशन जॉब्स

Eligibility Criteria for Scholarship Applications: इयत्ता ५वी आणि ८वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने शिष्यवृत्ती परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३१ डिसेंबर २०२५ आहे
Maharashtra Scholarship Exam Schedule Announced: इयत्ता ५वी व ८वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने शिष्यवृत्ती परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. ही परीक्षा ८ फेब्रुवारी २०२६ला आयोजित करण्यात आली असून, अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ही ३१ डिसेंबर २०२५ आहे.

