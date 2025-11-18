Maharashtra Scholarship Exam: विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! शिष्यवृत्ती परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर; अर्ज प्रक्रिया सुरू

Maharashtra Scholarship Exam Schedule Announced: इयत्ता ५वी व ८वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने शिष्यवृत्ती परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. ही परीक्षा ८ फेब्रुवारी २०२६ला आयोजित करण्यात आली असून, अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ही ३१ डिसेंबर २०२५ आहे. .तसेच इयत्ता ४थी व ७वी या विद्यार्थ्यांची परीक्षा मात्र एप्रिल-मे या दरम्यान घेण्यात येणार आहेत. या दोन्ही परीक्षांसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरु असून, २७ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबरदरम्यान नियमित शुल्कासह चालू राहील. आणि १ ते ३१ डिसेंबर दरम्यान विलंब शुल्क भरूनही विध्यार्थी अर्ज करू शकतात..Capricorn Horoscope 2026: लव्ह लाईफमध्ये चढ-उतार...तर सिंगल व्यक्तींसाठी लग्नाच्या संधी; वाचा तुमचं वार्षिक राशीभविष्य.या परीक्षेत ४ विषयांचा समावेश आहेप्रथम भाषागणिततृतीय भाषाबुद्धिमत्ता चाचणीही परीक्षा एकूण ३०० गुणांवर होणार आहे..शिष्यवृत्ती किती मिळणार?यात उत्तीर्ण ठरणाऱ्या चौथीच्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी ५,००० रुपये तर सातवीच्या विद्यार्थ्यांना ७,५०० रुपये इतकी शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. तर शासनाच्या नव्या नियमांनुसार पाचवी आणि आठवीसाठीची ही शिष्यवृत्ती परीक्षा यावेळी शेवटची असेल..Mumbai Tourism: मुलांसाठी मुंबईतील 5 भन्नाट ठिकाणे! कुटुंबासोबत एक दिवस मजेत घालवण्यासाठी परफेक्ट स्पॉट्स.४थी व ७वीची शिष्यवृत्ती परीक्षा४थी व ७वीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा २०२५- २६ या शैक्षणिक वर्षातील अंतिम सत्र परीक्षेनंतर घेण्यात येईल. या परीक्षेचे वेळापत्रक परीक्षा परिषद डिसेंबर महिन्यात जाहीर करण्याची शक्यता आहे. शासनाच्या नियमानुसार, २०२६ नंतर ४थी व ७वीसाठीच शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्यात येणार आहे. यंदा ४थी ते ८ वीचे विद्यार्थी मिळून जवळपास १५ हजाराहून अधिक विद्यार्थी ही परीक्षा देणार असून त्यांचे शुल्क जिल्हा परिषद सेस फंडातून भरण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.