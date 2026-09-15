Maharashtra SET Exam 2026 : सेट परीक्षेच्या तारख्येत पुन्हा बदल! आता 27 ऐवजी 'या' दिवशी होणार परीक्षा, विद्यापीठाची नवीन घोषणा

नाशिक : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे सहायक प्राध्यापकपदासाठी घेण्यात येणाऱ्या ४१ व्या महाराष्ट्र राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षेच्या (सेट) तारखेत पुन्हा बदल करण्यात आला (SET Exam Date Revised) आहे. २७ सप्टेंबरला होणारी ही परीक्षा आता २५ ऑक्टोबरला घेतली जाणार असल्याचे विद्यापीठाने जाहीर केले. परीक्षेच्या तारखेत तिसऱ्यांदा बदल झाल्याने उमेदवारांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे..महाराष्ट्र आणि गोव्यात ही परीक्षा घेतली जाते. तिचे संयोजन सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे करण्यात येते. यासंदर्भात विद्यापीठाच्या सेट विभागाने नुकतेच परिपत्रक जारी करून परीक्षेच्या सुधारित तारखेची माहिती दिली आहे..MBBS Admission Success : अतिदुर्गम भागातील आदिवासी मुलांच्या पंखांना बळ; 'लोकबिरादरी'तून थेट डॉक्टरकीच्या दिशेने झेप, 8 मुलांनी मिळवला MBBS ला प्रवेश.केंद्रीय लोकसेवा आयोगासह अन्य स्पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रक नुकतेच जाहीर झाले आहे. तसेच, २५ सप्टेंबरला अनंत चतुर्दशी असल्याने परीक्षार्थींना परीक्षा केंद्रांवर पोहोचण्यासाठी प्रवासासह अन्य व्यावहारिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता होती. या पार्श्वभूमीवर परीक्षेची तारीख बदलण्याबाबत विद्यार्थ्यांकडून निवेदने प्राप्त झाली होती. परीक्षार्थींचे शैक्षणिक हित आणि परीक्षा आयोजनातील सुसूत्रता लक्षात घेऊन विद्यापीठ प्रशासनाने परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे..तारखेत तिसऱ्यांदा बदलपूर्वघोषित वेळापत्रकानुसार सेट परीक्षा सुरुवातीला २६ जुलैला होणार होती. मात्र, सीटीईटी आणि अन्य परीक्षांच्या तारखांशी ताळमेळ साधण्यासाठी ती प्रथम ६ सप्टेंबर आणि त्यानंतर २७ सप्टेंबरला निश्चित करण्यात आली. आता पुन्हा सुधारणा करून २५ ऑक्टोबर ही परीक्षा तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. वारंवार तारखेत बदल होत असल्याने परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना मनस्ताप सहन करावा लागतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.