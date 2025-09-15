एज्युकेशन जॉब्स

TET Exam 2025: ‘टीईटी’ परीक्षेसाठी आजपासून अर्ज प्रक्रिया; २३ नोव्हेंबर रोजी होणार परीक्षा

Teacher Recruitment: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्यावतीने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) २०२५ चे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले असून, इच्छुक उमेदवारांसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया आज सोमवार, दि.१५ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे.
TET Exam 2025

TET Exam 2025

सकाळ वृत्तसेवा
