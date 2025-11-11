एज्युकेशन जॉब्स

TET Latest News: टीईटीच्या निर्णयाने शिक्षकांमध्ये खळबळ; १.६२ लाख नोकऱ्यांवर संकटाचे सावट

TET Decision on Teacher Recruitment: टीईटी परीक्षा न उत्तीर्ण झाल्यास नोकरी गमवण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, शिक्षकांमध्ये भीती आणि संभ्रमाचे वातावरण आहे
TET Decision on Teacher Recruitment

Monika Shinde
Updated on

Maharashtra Teacher Jobs: सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या नव्या आदेशानुसार, इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिकवणाऱ्या सर्व शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे १ लाख ६२ हजार शिक्षकांच्या नोकरीवर संकटाचे सावट आले आहे.

