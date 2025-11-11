TET Latest News: टीईटीच्या निर्णयाने शिक्षकांमध्ये खळबळ; १.६२ लाख नोकऱ्यांवर संकटाचे सावट

Maharashtra Teacher Jobs: सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या नव्या आदेशानुसार, इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिकवणाऱ्या सर्व शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे १ लाख ६२ हजार शिक्षकांच्या नोकरीवर संकटाचे सावट आले आहे. .१ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की, संबंधित शिक्षकांनी दोन वर्षाच्या आत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करावी, अन्यथा त्यांना अनिवार्य सेवानिवृतीची सामना करावा लागू शकतो..Winter Sinus Relief: थंडीतील सायनस त्रास होतोय? मग तज्ज्ञांच्या 5 खास उपायांनी मिळवा त्वरित आराम!.या निर्णयानंतर शिक्षक संघटनांमध्ये अस्वस्थता पसरली असून, त्यांनी राज्य सरकारकडे पुर्नविचार याचिका दाखल करण्याची मागणी केली आहे. .मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर थेट पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचे समोर आले आहे..Indian Railways App: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! भारतीय रेल्वेने लाँच केले ‘रेलवन’ सुपर अॅप; कसे वापराल? जाणून घ्या.दरम्यान, ज्यांची सेवा पाच वर्षापेक्षा कमी आहे अशा शिक्षकांना या नियमातून तात्पुरती सूट देण्यात आली आहे. मात्र, त्यांना पुढील पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण करणे आवश्यक राहील . शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाविरोधात कायदेशीर मार्गाने लढा देण्याचा आणि दिल्लीमध्ये मोठे आंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.