Mahindra Skill Training Scheme: अनुभव नाही? हरकत नाही! महिंद्रा अँड महिंद्रा तरुणांसाठी घेऊन आले आहे अप्रेंटिसशिप व कौशल्य प्रशिक्षण योजना; ‘असा’ करा अर्ज

Benefits of Mahindra Skill Training Scheme: आजच्या स्पर्थात्मक काळात अनेक तरुण शिक्षण पूर्ण करूनही अनुभवाअभावी नोकरीपासुन दूर राहतात. हीच अडचण लक्षात घेऊन Rise Mahindra नवोदित तरुणांसाठी अप्रेंटिसशिप व कौशल्य प्रशिक्षण योजना घेऊन अली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून तरुणांना उद्योगस्नेही प्रशिक्षण देत करिअरची भक्कम सुरुवात करून दिली जाणार आहे. .पात्रताइयत्ता १२ वी (HSC) उत्तीर्णपदवीधर – BA / B.Com / B.Sc.ITI उत्तीर्ण उमेदवार(डिझेल मेकॅनिक, मोटार मेकॅनिक, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मेकॅनिक, पेंटर, मशिनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, वायरमन, शीट मेटल इ.)वाहन चालक, चारचाकी व जड वाहन (ड्रायव्हिंग लायसन्स आवश्यक).Kashmiri Pheran: लोकल ते ग्लोबल ओळख बनलेला काश्मिरी फेरन, वाचा कसा बनतो आणि काय आहे त्याची खासियत.वयोअट१८ ते २८ वर्षेअनुभवHSC / पदवीधर / ITI: अनुभवाची आवश्यकता नाहीवाहन चालक: अनुभव आवश्यक.अर्ज प्रक्रियाइच्छुक उमेदवारांनी खालील कागदपत्रांसह प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे:अर्ज४ पासपोर्ट साईज फोटोमूळ शैक्षणिक कागदपत्रे व त्यांच्या झेरॉक्स प्रतीNAPS पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या उमेदवारांना अप्रेंटिसशिपसाठी प्राधान्य दिले जाईल..Budget International Trip: नव्या वर्षात कमी खर्चात परदेशभ्रमंतीचा प्लॅन? 7 दिवस-6 रात्रीसाठी 'हे' ठिकाण आहे परफेक्ट!.मुलाखत स्थळमहिंद्रा अँड महिंद्रा लिमिटेडगेट क्रमांक ०२, प्लॉट A-1,MIDC, फेज ४, चाकणता. खेड, जि. पुणे – ४१०५०१संपर्क तपशील7387703444 / 7058007554 / 9175419023chakanrecruitment@mahindra.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.