Mahindra Skill Training Scheme: अनुभव नाही? हरकत नाही! महिंद्रा अँड महिंद्रा तरुणांसाठी घेऊन आले आहे अप्रेंटिसशिप व कौशल्य प्रशिक्षण योजना; ‘असा’ करा अर्ज

Eligibility Criteria for Mahindra Apprenticeship: तुम्ही १२ वी पास आहात पण कामाचा अनुभव नाही? तर काळजी करू नका आता नवोदितांसाठी Rise mahindra घेऊन आली आहे. अप्रेंटिसशिप व कौशल्य प्रशिक्षण योजना. चला तर जाणून घेऊया अर्ज करण्याची प्रक्रिया
Monika Shinde
Benefits of Mahindra Skill Training Scheme: आजच्या स्पर्थात्मक काळात अनेक तरुण शिक्षण पूर्ण करूनही अनुभवाअभावी नोकरीपासुन दूर राहतात. हीच अडचण लक्षात घेऊन Rise Mahindra नवोदित तरुणांसाठी अप्रेंटिसशिप व कौशल्य प्रशिक्षण योजना घेऊन अली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून तरुणांना उद्योगस्नेही प्रशिक्षण देत करिअरची भक्कम सुरुवात करून दिली जाणार आहे.

