प्रा. विजय नवले करिअर मेंटॉरएखादा तरुण उत्तम इंग्रजी बोलतो, त्याच्याकडे प्रभावी नेतृत्वगुण आहेत, तो संघभावनेने काम करतो, त्याच्याकडे नवनवीन कल्पना आहेत आणि इतरांकडून काम करून घेण्याचीही क्षमता आहे, अशा तरुणाने एखाद्या मोठ्या कंपनीत मॅनेजर अर्थात व्यवस्थापक व्हावं, की स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून उद्योजक व्हावं? दोन्ही क्षेत्रांत यशस्वी होण्यासाठी अनेक गुण समान असले, तरी दोन्हींची कार्यपद्धती, जबाबदाऱ्या, संधी आणि जोखीम मात्र वेगवेगळी असते..मॅनेजर होण्यासाठी काय लागतं?उत्तम नियोजन, शिस्त, वेळेचं व्यवस्थापन, प्रभावी संवाद, टीमवर्क, निर्णयक्षमता, संघर्ष हाताळण्याचं कौशल्य आणि वरिष्ठांनी दिलेली उद्दिष्टं पूर्ण करण्याची क्षमता हे व्यवस्थापकाचे महत्त्वाचे गुण. बीबीए, बीएमएस, एमबीए किंवा संबंधित क्षेत्रातील पदवी उपयुक्त ठरते. मात्र व्यवस्थापक होण्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी एमबीए अनिवार्य नाही. अनुभव आणि कामगिरीच्या जोरावरही व्यवस्थापकीय पद मिळवता येतं..मॅनेजर होण्याचे फायदेनियमित पगार, नियोजित करिअरवाढ, संस्थेच्या सुविधांचा लाभ आणि तुलनेने आर्थिक स्थैर्य ही प्रमुख आकर्षणं! मोठ्या कंपनीत उत्तम वेतन आणि प्रतिष्ठाही मिळू शकते. मात्र नोकरीची शंभर टक्के हमी नसते. कंपनीचे नियम, वरिष्ठांचे निर्णय, पदोन्नतीच्या मर्यादा आणि निश्चित वेतनरचना स्वीकारावी लागते..उद्योजक होण्यासाठी काय लागतं?उद्योजकाकडे नेतृत्वाबरोबरच जोखीम स्वीकारण्याची तयारी, आर्थिक शिस्त, बाजारपेठेची जाण, ग्राहकांची गरज ओळखण्याची क्षमता, विक्रीकौशल्य, चिकाटी आणि अपयशातून सावरण्याची मानसिक ताकद असावी लागते. स्वतः निर्णय घेऊन त्याचे परिणाम स्वीकारण्याचं धैर्यही आवश्यक असतं.उद्योजक होण्यासाठी विशिष्ट पदवी बंधनकारक नाही. मात्र आजच्या स्पर्धात्मक काळात व्यवसाय व्यवस्थापन, मार्केटिंग, फायनान्स, कायदे, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांचं ज्ञान अत्यंत उपयुक्त ठरतं. खरंतर प्रत्येक क्षेत्रामध्ये उद्योजकता आहे..उद्योजक होण्याचे फायदे आणि धोकेस्वतःच्या कल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचं स्वातंत्र्य, व्यवसायविस्तार आणि मोठी संपत्ती निर्माण करण्याची संधी उद्योजकाला मिळते. उत्पन्नाला नोकरीप्रमाणे निश्चित मर्यादा नसते. मात्र सुरुवातीला उत्पन्नाची खात्री नसते. गुंतवणूक बुडण्याची, कर्ज वाढण्याची आणि व्यवसाय बंद पडण्याचीही शक्यता असते. कामाचे तास आणि मानसिक ताणही अधिक असू शकतो..मग नेमकं काय निवडावं?स्थिर उत्पन्न, संघटित कार्यपद्धती, निश्चित जबाबदाऱ्या आणि तुलनेने कमी आर्थिक जोखीम हवी आहे, त्याने व्यवस्थापकीय करिअरचा विचार करावा. स्वातंत्र्य, नवनिर्मिती, मोठी आर्थिक झेप आणि अनिश्चिततेत निर्णय घेणं आवडतं, त्याने उद्योजकतेचा विचार करावा.करिअर निवडताना केवळ आकर्षक पद, मोठा पगार किंवा इतरांचं यश पाहू नये. स्वतःची आवड, कौटुंबिक परिस्थिती, आर्थिक जबाबदाऱ्या आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टांचा विचार करूनच निर्णय घ्यावा.मात्र केवळ जोखीम घेण्याची तयारी असून चालत नाही; आर्थिक पाठबळ, व्यवसायाची व्यवहार्यता आणि बाजारपेठेची संधीही तपासावी लागते. त्याचप्रमाणे उत्तम उद्योजकीय क्षमता असलेला तरुण केवळ सुरक्षिततेच्या मोहापायी व्यवस्थापक म्हणूनच थांबला, तर मोठ्या संधी गमावू शकतो..तिसरा मार्ग अधिक शहाणपणाचाआधी व्यवस्थापक म्हणून नोकरी करून उद्योगक्षेत्राचा अनुभव, संपर्क, भांडवल आणि व्यवस्थापनकौशल्य मिळवायचं आणि नंतर स्वतःचा व्यवसाय सुरू करायचा. अनेक तरुणांसाठी हा उत्तम मध्यममार्ग ठरू शकतो.लक्षात ठेवा, मॅनेजर दुसऱ्याचा व्यवसाय उत्तम चालवतो; उद्योजक स्वतःचा व्यवसाय उभा करतो. दोन्ही करिअर श्रेष्ठ आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या स्वभावाला, क्षमतेला आणि महत्त्वाकांक्षेला कोणतं करिअर अधिक साजेसं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.