मानसवेध : ताणतणावाचे नियमन....!

डॉ. विद्याधर बापट, मानसतज्ज्ञदिवसेंदिवस वाढत चाललेले आय. टी. क्षेत्रातील ताणतणाव आता गंभीर स्वरूप धारण करत चाललेत. सकाळी लवकर जायचं, रात्री उशिरापर्यंत थांबायचं, डेडलाइन्स, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या तंत्रज्ञानामुळे स्वतःला अपडेट ठेवायला लागणं, रात्री उशिरापर्यंत काम करावं लागणं, पुढे जाण्यासाठीची जीवघेणी धडपड आणि त्यासाठी प्रसंगी तब्येतीची आणि निकोप नात्यांमधली हेळसांड हे विलक्षण दुष्टचक्र आहे. हे आवश्यक म्हणायचं की अपरिहार्य हा गंभीर प्रश्न झालाय. यामध्ये तरुण भरडले जातायत. महाविद्यालयीन विद्यार्थी, युवर अस्वस्थतेच्या आणि निराशेच्या आजाराचे बळी ठरलेले दिसतात. यासाठी वैयक्तिक अस्वस्थतेची कारणं शोधायला हवी होती. प्रामुख्याने बाह्य परिस्थितीजन्य आणि आंतरिक जैविक, स्वभावजन्य कारणांचा मागोवा घेऊन त्यावरील उपाय करायला हवे होते. युवकांशी बोलताना अनेक गोष्टी समोर येतात . युवकांवर अतिशय ताण असून एकाग्रता, आत्मविश्वास खूप कमी झालाय. कामात लक्ष लागत नाही. त्याचा परिणाम अभ्यास, दैनंदिन कामकाजावर होत आहे. शारीरिक तक्रारी, अशक्तपणा वाढायला लागल्या आहेत. आयुष्यातला आनंद नाहीसा झाल्यासारखं वाटतंय. सध्या वर्क फ्रॉम होम असलं तरी अनेकदा ऑफिसमध्ये जावं लागतं. प्रवास जवळ जवळ अडीच तासांचा आहे. तोही अतिशय प्रचंड वाहतूक कोंडीमधून. संवाद कमी झाल्यामुळे साध्या गप्पांमधूनही भांडणच होतात. अवास्तव खर्च करण्याची, विलासाची, चंगळवादाची सवय लागलीय. मुख्य म्हणजे करिअरमधील ताणतणावात कायम असतात.या सगळ्या अस्वस्थतेतून योग्य औषधोपचार, समुपदेशन, व्यायाम, तणावनियोजनाची जुनी व अद्ययावत तंत्रातून बाहेर पडता येते. त्याचबरोबर आयुष्याकडे पाहण्याचा निकोप दृष्टिकोन जोपासायला शिकणं, भोग लालसेला, चंगळवादी विचारसरणीला लगाम घालणं, मुख्य म्हणजे सर्वच बाबतीत कुठे थांबायचं हे कळणं, करिअर इतकंच स्वत:तल्या व इतरांमधल्या माणूसपणाला महत्त्व देणं या सगळ्या गोष्टी शिकणं आवश्यक आहे..आज आय. टी. क्षेत्रात काम करणारे आणि अशा पद्धतीचे प्रॉब्लेम्स असणारे खूप युवक आढळतात. सध्याच्या जीवघेण्या स्पर्धेच्या युगात, आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्वच स्तरातील अनेक जणांवर ताणतणाव व त्याचे दुष्परिणाम वाढताना दिसत आहेत.नेमकं काय आणि का घडतंय या सर्वांच्या बाबतीत? तर - आय. टी. क्षेत्रातील व्यक्ती यशाभिमुख असतात. उद्दिष्ट पूर्ण करणे, परदेशातील व्यक्तींशी सतत वेळी अवेळी संपर्क ठेवावा लागणे, घरी आल्यावरही कायम ऑफिस डोक्यात ठेवावं लागणे यामुळे त्यांना कुटुंबीयांसाठी आणि ‘सोशल लाइफ’साठी पुरेसा वेळ देत येत नाही. अति व्यग्र रुटीनमुळे स्वत:ला रिलॅक्स करणं, मनोरंजन यासाठी पुरेसा वेळ देता येत नाही. प्रचंड स्पर्धा आणि नोकरीतील असुरक्षितता यामुळे सततचा ताण असतो. जेवणाच्या व झोपेच्या वेळा नीट न पाळता आल्यामुळे शरीरातील जैविक घड्याळ बिघडून जाते. त्याचा शरीरावर व मनावर विपरीत परिणाम होतो. हे सगळं अस्वास्थ्य कुटुंबीयांवर परिणाम करतं. नात्यांवर परिणाम करतं. हळूहळू अस्वस्थतेचा आणि नैराश्याचा आजार पाय पसरायला लागतो. व्यसनं वाढीस लागतात. यावरील उपायांची चर्चा पुढील आठवड्यात करूयात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.