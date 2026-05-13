यशाचे व्यवस्थापन....

- विनायक द्रविड, करिअर मार्गदर्शक व ट्रेनरकोणत्याही क्षेत्रात यश मिळविणे कधीच सोपे नसते. त्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागते व सातत्यपूर्ण प्रयत्न व कष्ट करावे लागतात. मिळालेल्या यशाचा आनंद उपभोगणे हे पण तितकेच महत्त्वाचे असते. परंतु हा आनंद घेताना आपला फोकस तर घालवत नाही ना याचे भान कायम ठेवणे महत्त्वाचे आहे..कारण आपण आपल्या ट्रॅकवरून घसरून फोकस घालून बसू हे लक्षात येत नाही आणि इथेच यश टिकवण्याची खरी कसरत सुरू होते. कदाचित अनेकदा मिळालेल्या यशाची परिसीमा कायम ठेवण्यासाठी जास्त कष्ट करावे लागतात. आत्मसंतुष्टता हा यशाचा सगळ्यात मोठा शत्रू आहे. अगदी आपल्या शालेय जीवनापासून ते राजकारण, समाजकारण, कोणताही खेळ, नोकरी सगळीकडे यश टिकवून ठेवणे सोपे नाही.यामागचे कारण शोधल्यास असे लक्षात येईल की, यशाच्या शिखरावर टिकून राहणे आणि एक घर खाली येणे यामध्ये एक अतिशय छोटी पायरी असते, ती म्हणजे अति आत्मविश्वास किंवा आत्मसंतुष्टता. आपण मोठ्या विश्वासाच्या मदतीनेच यश संपादन करतो; परंतु तोच विश्वास अजून जास्त झाला की तेच आपल्याला अपयशाच्या दिशेने नेते..यशाच्या शिखरावर जास्त काळ टिकून राहणे म्हणूनच अवघड आहे. आपण अनेकदा कॉर्पोरेट जगतात लहान वयातील कर्मचारी मोठ्या पदावर पोहोचताना पाहतो. मात्र त्यातल्या फार कमी लोकांना हे पद जास्त काळ टिकवता येते. कारण बाकीचे सगळे अति आत्मविश्वासामुळे व मिळालेले यश डोक्यात गेल्यामुळे अपयशी ठरतात.खेळविश्वात तर हा विषय अजूनच अवघड आहे. कारण खेळात मिळणारी प्रसिद्धी, पैसे (क्रिकेटमध्ये जरा जास्तच) व ग्लॅमर यामुळे लक्ष विचलित होते व त्याचा परिणाम थेट खेळाडूंच्या कामगिरीवर होतो आणि तुम्ही या शर्यतीत मागे पडता. क्रिकेटमध्ये यश सांभाळण्यात अपयशी ठरलेले अनेक उदाहरणे आहेत. तुम्ही यशावर स्वार होता, तेव्हा तुमची मानसिकता, सद् सद् विवेकबुद्धी, मनावरचा ताबा, तुमची दिनचर्या, प्रलोभाने, शिस्त, व्यायाम व फिटनेस या सर्वांची खरी परीक्षा असते..कारण त्या काळात आपले लक्ष वरीलपैकी कोणतेही कारणाने सहज विचलित होण्याची खूप शक्यता असते, एकदा का तुम्ही ही परिस्थिती नीट हाताळल्यास यश जास्त काळ सांभाळू शकता. भारतीय खेळाडूंमध्ये लिएंडर पेस, सायना नेहवाल, पी. व्ही. सिंधू, कपिल देव, मोहिंदर अमरनाथ, धोनी, राहुल द्रविड, गांगुली व असे अनेक दिग्गज खेळाडू आहेत की, ज्यांनी यशाच्या सर्वांत वरच्या स्तरावर अनेक वर्ष अतिशय चांगल्या पद्धतीने यश हाताळून ते त्या ठिकाणी उभे राहिले आहेत.खेळामध्ये दीर्घकाळ यश टिकवणारी अनेक आहेत. आपण नुसते यशस्वी होऊन चालत नाही तर ते यश टिकवणे खरे मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी तुमचा मनावरचा ताबा, तुमची वागणूक, तुम्ही कायम जमिनीवर असणे व शिस्त फार महत्त्वाची ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.