मानसवेध : तमसो मा ज्योतिर्गमय

डॉ. विद्याधर बापट, मानसतज्ज्ञ‘तमसो मा ज्योतिर्गमय’ या बृहदारण्यक उपनिषदातील प्रार्थनेतील ओळीचे सूत्र धरून जायचं तर आपल्याला सर्वार्थाने अंधारातून प्रकाशाकडे जायचंय. म्हणूनच सातत्यानं जीवनाच्या चांगल्या, प्रकाशमय अशा बाजूकडे आपल्याला पहायला हवं. चांगलं तेच घडेल हा दृष्टिकोन कुठल्याही परिस्थितीत, अगदी विपरीत परिस्थितीतही ठेवायला हवा. त्यासाठी आपल्या मनाचं, विचारसरणीचं ‘प्रोग्रॅमिंग’, आपला दृष्टिकोन सातत्यानं सकारात्मक असावा. आपला आयुष्याकडे, एकूणच जगण्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक असेल तरच आयुष्याकडून आपल्याला भरभरून आनंद, सुख, मनःशांती आणि यश मिळत जातं. अर्थपूर्ण आणि आनंदी आयुष्य जगण्यासाठी सकारात्मक दृष्टिकोनाची आवश्यकता असते. सकारात्मक दृष्टिकोनामुळे तुम्ही जीवनाची चांगली बाजू पाहता. उत्साही राहता आणि चांगलं तेच घडेल अशा धारणेने जगता..सकारात्मक दृष्टिकोन तुम्हाला आनंदी आणि कणखर व्हायला मदत करतो. कुठल्याही क्षेत्रात यश मिळवण्यासाठी अशा दृष्टिकोनाची गरज असते. सृजनात्मक कार्य तुमच्याकडून होऊ शकतं. इतकंच नव्हे तर असंही आढळून आलंय की सकारात्मक दृष्टिकोन दीर्घायुषी व्हायला मदत करतो..सकारात्मक दृष्टिकोनामध्ये पुढील गोष्टींचा अंतर्भाव होतो - सकारात्मक विचार, सृजनात्मक, तर्कसंगत विचार, उत्साह, आनंदी राहण्याची आस, ध्येय ठरवणे आणि त्याच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणे, कुठल्याही विपरीत परिस्थितीतून मार्ग काढण्याची क्षमता, स्वत:ला व इतरांना प्रोत्साहित करणे, अपयश आलं तरी पुन्हा पुन्हा यशासाठी प्रयत्न करत रहाणे, स्वतःच्या क्षमतांवर पूर्ण विश्वास असणे, स्वतःतल्या कमतरतांची जाणीव असणे व त्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करणे, विनाकारण भूतकाळात न रमता वर्तमानकाळ आणि भविष्यकाळात काय करू शकू याचा विचार करणे आणि मुख्य म्हणजे समस्यांमध्ये अडकून न राहता तोडगा काढण्याच्या दृष्टिने विचार करणे..सकारात्मक दृष्टिकोन रुजण्यासाठी पुढील गोष्टी करता येतील.आनंदी असणं ही एक वृत्ती आहे. दृष्टिकोन आहे. त्यासाठी आनंद निर्माण होणारा प्रसंगच घडायला हवा असं नाही. मी नेहमी आनंदीच राहीन हा विचार स्वतःत भिनवायला हवा. तसं झालं की, आपोआपच आसपासच्या घटनांमध्ये मन आनंद शोधायला लागेल. शेजारचं किंवा घरातलं रांगतं लहान मूल प्रथमच चालायला लागताना दिसलं, कुणाला पदवी मिळाली, कुणाला नोकरी मिळाली, कुणाचं पुस्तक प्रकाशित होतंय, कुणाचं लग्न ठरलं. लहान लहान गोष्टी सतत आपल्याला आनंद देत असतात. आपण त्या आपल्याच मनात साजऱ्या करायला हव्यात. सकारात्मक वृत्ती असली की आकाशातलं चांदणं, हिरवळीवर अनवाणी चालणं, अचानक आलेला पाऊस, शांतपणे क्षितिजावर विसर्जित होत असलेला सूर्य सगळ्यातच आनंद घेता येतो.दिवसाच्या सुरुवातीची आखणी करावी. त्यात शारीरिक, मानसिक व्यायाम, ध्यान यांचा जरूर अंतर्भाव असावा. सेरोटोनीन आणि इतर उपयुक्त संप्रेरके स्त्रवतील. उत्साह आणि चांगल्या मूडमध्ये दिवसाची सुरवात होईल.‘कर्त्याची’ भूमिका, ‘कर्त्याचा’ भाव मनात ठेवावा. म्हणजेच आपण करत असलेले काम, कृतीची, त्याच्या परिणामांची जबाबदारी मनात स्वीकारायला सुरवात करावी. आपला आपोआप दृष्टिकोन बदलायला लागेल. मीच माझ्या भविष्याचा, आयुष्याचा शिल्पकार आहे हा भाव मनात जोपासावा. त्यानं दृष्टिकोन सकारात्मक व्हायला लागेल.माझ्या वाट्याला आलेलं आयुष्य हा भाव न ठेवता, माझ्यासाठी, माझ्या आनंदासाठी निर्माण झालेली जीवन जगण्याची संधी हा भाव जगताना ठेवायला हवा. आयुष्यात येणारी विपरीत परिस्थिती किंवा संकटं मला काहीतरी शिकवून जाण्यासाठी आहेत. मला अधिकाधिक कणखर बनवत आहेत. मला उन्नतीप्रती नेत आहेत. माझ्या आयुष्याचा ‘खेळ’ रंगतदार करत आहेत ही भावना ठेवावी. त्यासाठी साक्षीभाव, ध्यानधारणा यासारखी तंत्रे शिकून घेता येतील.कायम सकारात्मक विचार करावा. स्वतःशी सकारात्मक संवाद असावा. स्वतःमध्ये संरक्षक भिंत निर्माण करावी, त्यामुळे इतरांनी केलेली अनाठायी टीका, अपमान, चुकीचे आरोप, वाईट हेतूनं आणलेलं दडपण इत्यादी परिणाम करणार नाहीत. मी शांत, स्वस्थ, स्थिर राहीन. माझ्या मनाचा आतला गाभा कायम शांत राहील. मनाचं ‘पॉझिटिव्ह प्रोग्रॅमिंग’ शक्य आहे. त्यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न करावेत.पुढील लेखात अजून काही पैलू जाणून घेणार आहोत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.